"REČENO NAM JE DA "BOŠKO BUHA" OSTAJE NA TRGU!" Glumica: Premijerka ponudila dva rešenja, a evo gde je nastao GLAVNI PROBLEM

Danas se obeležava Svetski dan pozorišta. Može li ovaj dan da bude srećan za sve one koji rade u srpskim pozorištima i ima li uopšte nekog pomaka kada je reč o normalizaciji rada srpskih, a posebno beogradskih ustanova kulture?

Situacija sa čuvenim pozorištem "Boško Buha" nametnula je mnoga pitanja. Odgovore smo dobijali proteklih dana, a da li su ti odgovori baš i najjasniji, danas ćemo pitati Slobodanku Latinović, članicu pomenutog pozorišta "Boško Buha" i Svetislava Buleta Goncića, upravnika Narodnog pozorišta.

- Jasno nam je da je premijerka našla dva moguća rešenja za postojeći problem i da su krenuli da rade na rešavanju problema i da pozorište ostaje na Trgu. Čim se bude rešio imovinsko pravni problem pozorište "Boško Buha" krenuće u rekonstrukciju. Rečeno nam je da će problem biti rešen. Izložili smo na sastanku sa premijerkom Anom Brnabić kroz šta sve prolazimo osam, evo sada već devet godina i kakve informacije dobijamo sa različitih strana - rekla je Latinović i dodala:

- Te informacije su bile vrlo oprečne. Grad nam je govorio da ostajemo na Trgu, a sa druge strane naš upravnik biva pozvan na sastanak u Ministarstvo, gde mu kaže da se selimo. Ustanovljeno je da je došlo do šuma u komunikaciji i da nije postojala jedna osoba, koja vodi priču, već je više ljudi vodilo na različite strane, to je konkretno moj stav. Na ovoj sednici smo došli do usaglašenog stava da trebamo da ostanemo na Trgu, da imamo problem, koji moramo da rešimo i onda će krenuti rekonstrukcija. Imali smo razna obećanja i uvek smo verovali u njih, pre svega, jer je to stvar vaspitanja. Kada ne verujete nekom vi tu osobu automatski ne poštujete.

Goncić je podržao koleginicu i izrazio nadu da će šumovi u komunikaciji nestati i da će pozorište biti renovirano kako je i planirano.

- Sve što je rekla moja koleginica je u pravu. Boško Buha neguje našu mladu pozorišnu publiku i to je sigurno potrebno našem gradu. Verujem da će ti šumovi u komunikaciji nastati. Najlepši poklon za svetski da pozorišta jeste to da će pozorište da se radi. Pozorište na terazijama u kojem sam ja radio je jedno 12 godina zbog renoviranja provelo u Ustanovi kulture "Vuk", dok nije došlo do realizacije plana. Tu se trenutno nalazi "Bošku Buha" i tu zaista nisu odgovarajući uslovi za takvo pozorište koje je jedan veliki zaigrani organizam -. rekao je Goncić.

