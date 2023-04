SATELITSKI SNIMAK CIKLONA KOJI JE NAPRAVIO HAOS U SRBIJI: Izazvao nezapamćen sneg u aprilu, a evo gde je sada NJEGOV CENTAR (FOTO)

Nad Balkanskim poluostrvom, kao i nad našim područjem trenutno se nalazi snažan ciklon, a tokom ovog poslepodneva njegov centar nalazi se tačno iznad Grčke.

Naime, reč je o ciklonu koji prema Srbiji šalje izrazito vlažnu vazdušnu masu iz pravca juga, dok sa severa dolazi veoma hladna vazdušna masa, te zbog toga vreme u zemlji danas izgleda kao pravo zimsko.

foto: Printscreen/sat24

Veći deo Srbije zavejao je sneg i pale su velike kolčine padavina, koje su na istoku Srbije bile u obliku kiše. Kiša je zbog nešto toplijeg vremena padala i na severu Vojvodine.

Ovog poslepodneva visina snežnog pokrivača u mnogim predelima Srbije je i preko 20 cm, lokalno i preko 30 cm, dok je na istoku Srbije palo i preko 50 mm kiše, što je prosek koji padne tokom celog aprila. Usled toga, usledio je nagli porast manjih tokova u ovim predelima.

Ciklon donosi i jak severni vetar. Nažalost, orkanski udari bure beleže se na hrvatskom primorju.

Inače, snažan ciklon doneo je obilnu kišu i jake grmljavinske oluje Grčkoj i jugu Bugarskoj, a kako se ovi predeli nalaze u toplom sektoru, temperature su i do 20°C. Istovremeno, temperature u Srbiji su prave zimske i kreću se oko 0°C, a od 5 do 7°C je na severu Vojvodine i na istoku Srbije.

Ciklon će u naredna 24 sata nastaviti put dalje na istok i donosiće i dalje Srbiji padavine, ali slabijeg intenziteta. Zbog izraženog seevrmog strujanja, očekuje se da i dalje pristiže vrlo hladna vazdušna masa. Ciklon će narednih dana oslabiti i premeštaće se preko istoka Balkana, pa će u Srbiji uslediti porast vazdušnog pritiska, ali se zbog uticaja visinskog ciklona relativno hladno vreme sa padavinama očekuje sve do kraja sedmice, dok pravog proleća na vidiku nema pre Vaskrsa.

S obzirom na to da je prosek maksimalne temperature u Srbiji početkom aprila od 14 do 18°C, vidimo da su one danas za 15-ak stepeni niže od proseka.

Kurir.rs/Telegraf