"ŠVAJCARSKA MI JE DALA STARATELJSTVO": Ponovo se oglasio Mašan kog Jelena optužuje da joj je OTEO SINA, kratko i oštro PORUČIO OVO

Porodična drama Jelene Abramović (32), koja je u ispovesti za Kurir optužila muža Mašana Lubardu (37) da je na Veliki petak ilegalno odveo njihovog dvoipogodišnjeg sina u Švajcarsku bez pasoša i njene saglasnosti potresla je Srbiju.

Naime, kako Kurir nezvanično saznaje od izvora upućenih u ceo slučaj, otac je državljanin Slovenije koji je zaposlen u Švajcarskoj, a u prijavi koju je pokrenuo protiv supruge jer mu je odvela dete tvrdi da mu je švajcarski sud dao starateljstvo nad njim. Njegove navode nadležni organi tek treba da provere.

Sada se za medije oglasio i otac deteta, Mašan Lubarda.

"Dobio sam starateljstvo nad sinom. Švajcarska mi je dala", rekao je kratko Mašan, nakon što ga je supruga Jelena optužila da je na Veliki petak ilegalno odveo njihovog dvoipogodišnjeg sina u Švajcarsku, bez pasoša i njene saglasnosti.

Starateljstvo je, ispričao je, dobio u januaru kao privremenu meru dok se ne završi brakorazvodni postupak.

Nadležne institucije su saopštile da već rade na rešavanju ovog slučaja.

Porodična drama trese Srbiju

Porodična drama Jelene Abramović (32), koja je u ispovesti za Kurir optužila muža Mašana Lubardu (37) da je na Veliki petak ilegalno odveo njihovog dvoipogodišnjeg sina u Švajcarsku bez pasoša i njene saglasnosti, podigla je Srbiju na noge, a nadležne institucije su saopštile da već rade na rešavanju ovog slučaja.

Ispostavilo se i da je Jelenu njen još uvek venčani suprug Mašan prvi, pre više od mesec dana, prijavio u Švajcarskoj da je navodno napustila zemlju s detetom, i to protivno odluci švajcarskog suda. Jelena na to za Kurir odgovara da je prijava njenog supruga usledila tek nakon što mu je ona zatražila razvod 6. januara ove godine, kao i da su u to vreme svi zajedno bili u Srbiji.

U tom predmetu, koji predstavlja kontraprijavu, vrše se provere, preciznije, zatražen je izveštaj Centra za socijalni rad, kao i spisi suda u postupku koji se vodi između navedenih lica u vezi s poveravanjem maloletnog deteta, a od J. L. je u policiji uzeta izjava na okolnosti navoda - saopštilo je tužilaštvo.

Ipak, Jelena za Kurir tvrdi da je u decembru prošle godine njen suprug lično kupio avionske karte da sve troje dođu u Srbiju, pri čemu je prvo ona došla sa detetom, a Mašan nekoliko dana posle njih.