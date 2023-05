"ZAOSTAJEMO KADA JE REČ O GRAĐANSKOJ SVESTI I AKTIVIZMU" Andrić o srpskom "shvatanju" 1. maja: Uzimamo naša prava ZDRAVO ZA GOTOVO

"Među vestima o Prvom maju, možemo da pročitamo uglavnom one o organizovanim protestima radnika širom Evrope sa zahtevima da radnička prava moraju ne samo da se poštuju, nego i poboljšaju. Traži se povećanje zarade, bolji uslovi rada, ali i povoljniji uslovi za odlazak u penziju.

foto: Kurir TV

U našoj zemlji međunarodni praznik rada kreće se međutim negde između odmora i otpora, jer veliki broj ljudi slobodne dane tradicionalno koristi kako bi vreme proveli u prirodi, uz roštilj ili čak prase ili jagnje, ako im to primanja dozvoljavaju.

I gledajući poznata izletišta svakog 1. maja kao da radnici šalju poruku da nam je sve potaman. Ali da li je?"

To su voditelji emisije "Puls Srbije" pitali predsednicu Ujedinjenih gradskih sindikata Nezavisnost Čedanku Andrić.

foto: Kurir tv

Neko se bori za svoja prava, a neko ne, započinje Andrić.

- Ima mnogo razloga da budemo na ulici, nego da praznujemo - kaže Andrić, prokomentarisavši značaj ovog dana.

- U dobroj meri smo nesvesni i prava uzimamo zdravo za gotovo. Dolazi do erozije radničkih prava i Sindikat mora da podseća na to i da štiti radnike. Jedan deo krivice je što ne edukujemo učenike o značaju prava radnika i mislim da bismo morali da imamo u obrazovanju šta je to što je sindikat doneo radnicima. Po građanskom aktivizmu zaostajemo. Stepen sindikalne organizovanosti u Francuskoj, oko Zakona o pomeranju penzione granice, i njihova aktivnost je na visokom nivou i oni su skloni da prepoznaju svoje interese i ciljeve - rekla je, pa "izvukla" poentu.

00:44 GRAĐANSKA SVEST NAM JE UMRTVLJENA JOŠ DEVEDESETIH!

- Mislim da ima krivice i u devedestim kada je potrošena velika energija, veliki broj ljudi je napustio zemlju, stvorili su se novi oblici rada, strah od gubtika posla je veliki, i pokazalo se to na nizu primera. Ono što je naša poruka je da ništa nećete promeniti ako ne ukažete na probleme i ne organizujete se. Kada se organizujete u Sindikat vi možete nešto promeniti, jer nema druge organizovane grupe osim Sindikata - kaže Andrić.

Ona predlaže da sudovi i zakon budu efikasniji i da se više poštuju, pa bi time bili rešeni mnogi problemi.

- Mi zovemo ljude da sa nama razgovaraju. Koliko je poverenje u institucije? Kriza je globalna. Sindikat je pod udarom u globalu. Slažem se da je kod nas bezrazložna apatija i ako se ne angažujemo u njemu ništa ne postižemo. Nije da ne preduzimamo nikakvu akciju, ali nije da se uopšte ne preduzima. Mi jako malo reklamiramo naš rad. Kod nas mora da se pojača taj bunt da bi svako individualno mogao da se izbori za svoja prava - rekla je Andrić.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud