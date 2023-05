JEDNO DOBRO DELO DNEVNO: Beograđanka pokrenula inicijativu, OVO SVI TREBA DA UČE DECU! A važi i za odrasle (VIDEO)

Nakon što su se u Srbiji dogodila dva stravična masakra, od kojih se jedan desio u osnovnoj školi, svi smo se upitali - ko je kriv i kako nam se ovako nešto dogodilo. Razni stručnjaci i psiholozi sada govore o radu sa decom, o tome šta možemo da radimo na prevenciji. Mišljenja su mnogi da stvari moramo da menjamo u korenu, a on je uvek u - porodici.

Jedna Beograđanka je na Tik Toku i Instagramu pokrenula inicijativu "jedno dobro delo dnevno", upravo tim povodom. Ona je navela da je akcenat na ideji da svako treba da radi nešto pozitivno nakon ovih tragedija.

- Prvi put se obraćam javno nakon ove trageidije koja se dogodila i koja nas je sve kao društvo duboko potresla. Negde nas je izmestila iz svakodnednice i obavila nas je tugom, obavila je tugom svakog normalnog čoveka koji diše. Svi ćemo se složiti oko jednog, a to je - želimo bolji svet za našu decu, želimo da ovi mali anđeli koji su nastradali budu zapravo prvo ponosni na nas jer smo zbog njih postali bolji ljudi. Ko smo mi kao pojedinci i kako mi kao takvi možemo tome doprineti, van svakog sistema, bez političkih konotacija, bez upiranja prstom u sve oko sebe, tako što ćemo krenuti - od sebe. Apelujem na sve nas da svakog dana učinimo jedno dobro delo. Za početak - barem jedno. Krenimo od malih stvari. Naučimo decu empatiji. Blokirajmo tu opštu sebičnost oko nas, pomozimo nekome da ponese kesu, pustimo nekoga u redu na kasi ispred nas. Pomozimo i onome koga poznajemo i onda kada zapravo to ne moramo. Nasmejmo se prodavcu, prolazniku. Poželimo nekome dobar dan. Pozovimo ljude da im čestitamo rođendan ili Božić, ne pišimo im po virtuelnim zidovima na raznim društvenim mrežama. Zapravo, pokažimo im da to zapravo zaista mislimo. Ali za početak - jedno dobro delo dnevno. Nije mnogo, a doneće nam svima mnogo. Nađimo se nakon toga za večerom, za stolom sa našom decom i svaki dan ih upitajmo "koje si dobro delo danas učinio?" A onda recite i vi koje je vaše, sigurno će svima biti bolje. Jedno dobro delo dnevno, da budućnost opet postoji - napisala je ona.

Na njenu ideju ljudi su imali sjajne reakcije:

- Bravo Monika i veliko hvala! Svi smo negde usput zaboravili prave vrednosti!

- Ljudi ne shvataju da empatija mora da postoji jer bez nje smo životinje...

- Bravo Monika, jedno malo dobro delo nas odmah učini da se osećamo bolje. Kada uradim neku malu stvar ili uputim neku lepu reč, ja sam srećna.

