DANAS SE U ŠKOLAMA ZAVRŠAVA NASTAVA, ALI OCENE NEĆE BITI ZAKLJUČENE: Evo šta se čeka i kada je dodela knjižica! Posvetari jasni!

Iako se redovna nastava zvanično završava danas, školska godina će trajati sve do 20. juna kada će i zvanično đacima biti zaključne ocene na sednicama odeljenskih i nastavničkih veća!

Jasna Janković predsednica Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije kaže za Kurir da nastavnici danas predlažu zaključne ocene, ali da će one zapravo biti zaključene tek 20. juna sednicama odeljenskih i nastavničkih veča.

- Imamo jednu alternativu, a to je da deca do 20. juna dolaze u školu i da se sa njima sprovode određene aktivnosti koje nisu časovi, a mogu biti dodatna nastava, dopunska nastava ili časovi u prirodi. Na osnovu izjašnjavanja roditelja škole će same organizovati vidove boravka za tu decu, takođe do 20. juna radi i produženi boravak za decu - navodi Jankovićeva.

Ona smatra da će se mnogi roditelji odlučiti za produženi boravak, s obzirom da je iznenadni kraj školske godine sve zatekao.

- Nakon predloženih zaključnih ocena učenici će imati priliku da dođu i proprave ocene u terminima svojih časova određenih predmeta što se opet ostavlja svakoj školi na posebnu organizaciju. Drugim rečima škola je završena, ali nije završena. Dodela knjižica i svedočanstava biće organizovana 28. juna, a maturanti će to dobiti ranije - navodi sagovornica Kurira.

