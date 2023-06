DIREKTORKA GODINAMA NE DOZVOLJAVA DA ĐACI IDU NA EKSKURZIJE! Evo šta je razlog, RODITELJI OGORČENI tvrde da se plaši ovoga!

Školska godina se završila ranije zbog tragičnih događaja u Srbiji, ali ostalo je da se organizuju vannastavne aktivnosti. Među njima su odlasci na planirane izlete i ekskurzije. Međutim, đaci OŠ „Ćirilo i Metodije“ iz Beograda ni ove godine, kao ni prethodnih, neće ići na organizovane đačke izlete i ekskurzije preko škole zbog odluke direktorke, tvrde roditelji učenika za Kurir!

Stoga su, kažu, prinuđeni da mole nastavnike da sami organizuju putovanja kako bi deca mogla da se druže i van škole.

- Godinama već deca ne idu preko škole na ekskurzije i izlete jer direktorka škole Manuela Ilić odbija da deca putuju na taj način kako se, ne daj bože, nešto ne bi dogodilo, pa da ona snosi neku odgovornost. Mislim da to nije u redu i nije fer prema deci - rekao je za Kurir jedan od roditelja (podaci poznati redakciji) i dodao:

- Decenijama se već putuje na ekskurzije... Kad ste čuli da je đacima neke škole zabranjeno da idu na izlete? Nikad, osim u „Ćirilu i Metodiju“! Ovo nije ništa drugo nego zabrana!

Direktorka Ilić kaže za Kurir da ta odluka nije samo njena već celog kolektiva:

- Pravilnikom neke stvari nisu regulisane, škola iz tog razloga ne organizuje putovanja.

Na pitanje kako je moguće da druge škole to organizuju, a oni ne, rekla je da moramo „pitati njih kako regulišu naknade nastavnicima“.

- Nekih pet godina nisu organizovana putovanja preko škole, a razlog je neregulisan način isplate nadoknade nastavnicima. U jednom periodu je to bilo i zbog bezbednosti učenika, tražili smo način da to nekako regulišemo, ali ga još uvek nismo našli - objasnila je Ilićeva.

Milorad Antić, predsednik Foruma srednjih stručnih škola, kaže za Kurir da bi direktorka ove škole mogla da podnese ostavku, s obzirom na to da uskraćuje deci pravo na školska putovanja:

- Škola je dužna da raspiše javnu nabavku za izvođenje ekskurzije, koja je predviđena propisima Republike Srbije! Škola nije ničija prćija da može da uskrati najveća zadovoljstva deci, a to su druženja, igra i upoznavanje sa kulturno-istorijskim znamenitostima naše zemlje. Škola po svom statutu, a to piše i u programu rada škole, mora da organizuje ekskurziju! To je zakonska obaveza. Kada se prikupe ponude, onda to ide pred savet roditelja, koji predlaže tri najbolje ponude i od tri ponude oni izaberu onu koja je najbolja po njihovom mišljenju. Njihovo je da odrede visinu dnevnice vodičima, nastavnicima, direktoru škole i lekaru koji ide s decom. Ovde je u pitanju isključivo samovolja direktora. Možda i kolektiva, ali čisto sumnjam. Roditelji mogu školskom odboru da podnesu prijavu protiv direktorke!

