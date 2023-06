GUŽVA PRVOG DANA PRIJAVA ZA UPIS NA FAKULTETE! Navala na FON, ali i Ekonomski! Samo 27 brucoša se prijavilo za ovaj fakultet!

Prijava za upis na fakultete počela je 21. juna, a tokom prvog dana prijavljivanja najviše svršenih srednjoškolaca prijavilo se na FON, Ekonomski fakultet, Filozofski fakultet i Medicinski fakultet!

Posle prvog dana prvog upisnog roka na svim fakultetima Univerziteta u Beogradu, objavljeni su podaci o broju prijavljenih kandidata po smerovima i studijskim programima.

Sudeći po tabeli koja je objavljena na zvaničnoj stranici Univerziteta u Beogradu najviše prijavljenih je na Fakultet organizacionih nauka (FON) i to 1.311, iako ovaj fakultet može da primi 980 studenata.

Na drugom mestu našao se Ekonomski fakultet za čiji se prijemni prijavilo 1.026 budućih studenata. Na Filozofski fakultet prijavilo se 756 studenata, a ova ustanova može da primi 733 studenata. Za prijemni na Mašinski fakultet prijavilo se 714 brucoša, a na Medicinski 606.

Najmanje prijavljenih je na Fakultetu za fizičku hemiju, svega 27 svršenih srednjoškolaca i na Fizičkom fakultetu - 57 prijavljenih.

Prijavljivanje kandidata traje do 24. juna, polaganje prijemnog ispita biće održano od 26. do 30. juna. Dok se objavljivanje rezultata očekuje do 3. jula, a objavljivanje konačnih rang-lista fakulteta do 10. jula. Upis počinje najkasnije 10. i traje najduže do 14. jula. Najkasnije do 15. jula fakulteti dostavljaju Rektoratu podatke o preostalom broju slobodnih mesta.

Vlada Srbije usvojila je na sednici održanoj 15. juna 2023. godine na predlog Ministarstva prosvete Odluke o broju budžetskih studenata za upis u prvu godinu studijskih programa osnovnih i master strukovnih studija, osnovnih i master akademskih studija, integrisanih akademskih studija i doktorskih studija za akademsku 2023/24. godinu.

U akademskoj 2023/24. godini u prvu godinu studijskih programa osnovnih strukovnih, osnovnih akademskih i integrisanih studija na univerzitetima i fakultetima u njihovom sastavu, čiji je osnivač Republika, na teret budžeta biće upisano 17.822 studenta.

Kurir.rs/ M. B.