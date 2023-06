NE MOŽETE DA ODETE KOD DOKTORA ZBOG KIJAVICE I ZAVRŠITE S MAGNETOM GLAVE KOJI VAM SKUPO NAPLATE! Grujičić: Kazniću novčano!

Ne možete da odete kod doktora zbog kijavice i završite s magnetom glave koji vam skupo naplate, kao što se to radi u privatnim ustanovama. Kontrolisaćemo šta se radi i po državnim i po privatnim ustanovama. Digitalizacija u zdravstvu biće završena za godinu-dve, a to znači da će postojati i e-karton i žestoko pojačanje kontrole, jer sada imamo relativno mali broj inspektora, i zdravstvenih i sanitarnih i pograničnih, kaže u intervjuu za Kurir prof. dr Danica Grujičić, ministarka zdravlja.

Privatnici nas otvoreno pljačkaju?

- Ne mogu da kažem da pljačkaju, ali nekada neopravdano šalju na skupe analize. Ne mogu da kažem da to ne rade i u državnom sektoru, ali zato što su preopterećeni, što lekar opšte prakse pregleda 40 pacijenata dnevno.

I kakve će kazne biti?

- Novčana kazna, to je najefikasnije. Šta imam od toga da doktora koji zna posao zatvorim?! Ali to podrazumeva promenu zakona o osiguranju. Kao na zapadu. Pacijent plaća nekakvo osiguranje, pa prijavljuje slučaj da je otišao zbog kijavice, a radio magnet koji je pokazao uredan nalaz. Da vidimo zašto je doktor to procenio, pa ide osiguranje i stručnjaci: "Sad ćeš da vratiš pare pacijentu ili osiguranje neće da plati". Moramo da naučimo narod da sam brine o svom zdravlju. Zašto pacijenti sada ne bi mogli da imaju i neko privatno osiguranje?

Zato što mnogo košta, a već odvajaju za državno zdravstveno.

- Zato će u e-kartonu svako imati i koliko je para potrošeno na njegovo lečenje, pa da vidite da je odvajao od plate 30 godina, a sve to je potrošeno na tri hemioterapije.

foto: Nemanja Nikolić DEČAK KOJ JE UBIO DESETORO U "RIBNIKARU" JOŠ NA POSMATRANJU Šta je s dečakom koji je počinio masakr u OŠ "Vladislav Ribnikar"? - Dečak je i dalje u Klinici za neuropsihijatriju za decu i omladinu, na posmatranju. Kad se izanaliziraju svi forenzički i sudsko-medicinski dokazi i sve to uklopi u psihijatrijsko ispitivanje, ne samo u "Ribnikaru" nego i u Mladenovcu, znaćemo sve okolnosti. Ovo što čitate po novinama, ništa nije tačno, to je sve rekla-kazala. A tačno je? - Ono što će reći struka, ali moramo joj dati vremena. Šta je bilo sa slučajem muzikoterapije u "Ribnikaru"? - Ništa, ni oko čega se digla buka. Koleginica je bila na stubu srama potpuno neopravdano. Neka su deca lepo na to odreagovala, a jedna devojčica nije, pa je ispalo je da su tamo pevali, što nije tačno. Kada hoćete nešto da iskoristite u političke svrhe, onda ružno pričate i o ljudima koji su tu bili prvi i hteli da pomognu. Svako ima pravo da na neku terapiju odreaguje drugačije nego većina. Ali mora da postoji poverenje u struku. I vi ste išli u "Ribnikar"? - Kad sam se u šestom razredu preselila iz Užica u Beograd, išla sam u OŠ "Aleksa Šantić", a ta zgrada je sada deo "Ribnikara". Ali pucnjava je bila na ulazu iz Ulice Desanke Maksimović, dok je ulaz moje škole bio iz Ulice Svetozara Markovića. I te emocije iz škole su mi se vratile 3. maja.

Hoćete onda da mu ih naplatite? Da nas sve oterate u privatne osiguravajuće kuće?

- Ne, ali ljudi moraju da shvate da svuda u svetu zdravi finansiraju bolesne. Imamo nekakav fond. Ali svi kažu: "Ja sam uplaćivao 40 godina." Jesi, ali te pare, sa sve kamatama, potrošene su za četiri hemioterapije koje si dobio. Nastavićeš da dobijaš hemioterapije jer želimo da živiš i budeš dobro, ali moraš da znaš da ovo sad plaća država. To niko neće da shvati. Svi imaju prava, a niko obaveze. A kad te ja pozovem da dođeš na pregled, ti nećeš, imaš preča posla. I ja te ne kažnjavam, ali u perspektivi hoću.

U kojoj perspektivi?

- Moram da imam savršenu zdravstvenu službu da bih mogla da kažnjavam. U situaciji gde 30 km treba putovati do mamografa, ženu ne mogu da kaznim. Ali zato ću da rasporedim službe. Zašto bi ljudi iz Sjenice išli u Užice ili Novi Pazar, kad im je daleko. Domovi zdravlja kilometrima daleko od bolnica moraju da imaju šire ingerencije, mali stacionar, opremljenost do skenera. Bajina Bašta je na sat i po od Užica i treba joj sve, ali ne i Požegi ili Čajetini, koje su na 20 minuta od Užica, koje je dobro opremljeno, pa im treba samo rendgen i ultrazvuk.

Ali Užicu magnet ne radi, dok se na skener čeka.

- Dobiće magnet, ne isplati se popravljati stari. Sva tri skenera rade, ako neko kaže da ne rade, znači da radiolozi rade kod Luna ili u Požegi. Zalažem se da ono što zahteva visoku tehnologiju i skupe aparate bude centralizovano, a sve drugo približeno pacijentu. I zato u domove zdravlja moraju da se spuste specijalisti psihijatrije, neurologije, ORL...

700 KREVETA AKO OPET IZBIJE PANDEMIJA, 150 ZA PALIJATIVU Kovid bolnica Batajnica je prazna. Kada će tačno dobiti novu namenu i koju? - Pošto rekonstrukcijom napravimo dvokrevetne sobe s kupatilom, delom će služiti za palijativnu negu. Ali ne može da se pretvori u starački dom. Alchajmeri, nažalost, neće moći da leže tamo, već oni u terminalnoj fazi bolesti, da ne bi umirali u kući. Veliki je broj ljudi kojima je potrebno produženo bolničko lečenje. Delove koji neće biti u upotrebi konzerviraćemo za ne daj bože, da u svakom trenutku možemo da ih aktiviramo. Otkud znam kojoj će budali da padne na pamet neka sledeća pandemija, da se pojavi neko biološko oružje. U Batajnici će za početak biti oko 700 konzerviranih kreveta jer krećemo sa 150 za palijativu. Ali, ako ih brzo popunimo, proširićemo kapacitete. I to bi sve moglo da bude sređeno do kraja godine. A ostale dve bolnice? - Mišeluk je u nadležnosti Vojvodine, a za Kruševac ćemo videti. TIRŠOVA 2 I ONKOLOGIJA 2 Šta bi s Tiršovom 2 i Onkologijom 2? - Za "Tiršovu" očekujem da vrlo brzo bude nastavljen proces oko izgradnje. Početak gradnje regionalnog onkološkog instituta očekujemo za godinu-dve. Poslali smo dopis Vladi da se čitav kompleks između auto-puta, Bulevara oslobođenja, Pasterove, Resavske i Kneza Miloša proglasi za zdravstveni. VMA SKRATIO LISTU ČEKANJA ZA 30 ODSTO S listama čekanja smo i dalje na istom - 76.000 ljudi, najviše ih čeka na veštački kuk i koleno. - Da, ali evo lep primer VMA - pregledom svih pacijenata ortopedije odmah je 30% njih skinuto s liste, ne moraju da se operišu. Kako to? - Nekada pacijenti mole da ih stave, a nekada i sami doktori to urade, pa za 10 godina, dok dođu na red, možda će i zatrebati operacija. Reviziju će sad uraditi i Institut "Banjica", pa ćemo videti dalje.

Kojih i nema?

- Ima ih, evo pitajte Kliniku za očne bolesti koliko ih ima, a koliko ih ide u operacionu salu. Šta će oni koji ne operišu na klinici?

Sigurno neće da odu u Aleksinac, Majdanpek...

- Pa je li to Dana Grujičić, koja je došla pre osam meseci, napravila?! Ne mogu da rešim sve odjednom. Nemam čarobni štapić. Ali imam ideju. Prvo moram da menjam zakone, koji ko zna kako će proći na Vladi, pa na Skupštini, a potom i pravilnike. U zdravstvenom sistemu ima 1.920 upražnjenih mesta po postojećoj sistematizaciji. Dakle, sad možemo da zaposlimo oko 2.000 ljudi. Ali to moram da pošaljem Ministarstvu finansija na odobrenje.

Jesu li ta mesta uglavnom po unutrašnjosti?

- I unutrašnjost i Beograd. Plus mnogi uskoro odlaze u penziju. Dolazimo dotle da trećina pedijatara u Kragujevcu, ne nekom Trgovištu, ide u penziju. Za dobar zdravstveni sistem morate imati dobro obučenog i opremljenog porodičnog lekara.

Šta bi s tim? Kada će taj pilot-projekat?

- Biće sada, kada dobijemo kredit Svetske banke. Lekar opšte prakse mora imati male laboratoriju, rendgen i ultrazvuk, EKG, defibrilator, pa će moći da zn je li pacijent za dalje i zakaže mu ako jeste. Ako smatra da ne može da čeka dve nedelje, okrene telefonom i on ide odmah.

I sad će čitaoci reći da ministarka priča utopiju.

- Nije utopija, može de bude za dve-tri godine, posebno po ruralnim sredinama, gde nameravamo da napravimo 100 zdravstvenih stanica.

A koga ćete da zaposlite?

- Lekare.

Niko neće u selo.

- U Danskoj, kad završite fakultet, izvlačite lopticu na kojoj piše u koji grad ili selo idete godinu dana kao lekar opšte prakse. Kada bih ja to uradila, rekli bi mi da sam najveći neprijatelj ovog naroda, da ću da oteram sve doktore.Pokušaćemo u raradnji sa NALED da uradimo istraživanje među sestrama i lekarima o uslovima pod kojima bi pristali da rade u ruralnoj sredini ili odu bar na pet godina - da li žele stan i dobru platu, da li je bitno čime će da rade...

Kada će rezultati?

- U skorijem periodu. Ali i specijalizacija opšte medicine mora da se promeni. Lekar opšte prakse mesec ili dva svake godine mora da ide na određene kurseve - ultrazvuk, EKG, hipertenzije, dijabetes tip 2. Svim tim se u razvijenim zemljama ne bave specijalisti. Takvih 15-20 kurseva, završni ispit - i to je specijalizacija. Uz opremu mora da postoji i plan preventive.

PREDLOG LEKARA IZ NIŠA JE POPULIZAM Lekari iz Niša, koji su očistili liste čekanja, predlažu da zdravstveni radnici budu proglašeni nacionalnim blagom. Šta vi kažete? - Kolega Dragan Milić je kardiohirurg, poštujem njegov rad, postoje neke stvari s kojima se slažem, neke s kojima se ne slažem. Ali često ima i populističkih predloga. Hajte, za početak, da platimo staž doktorima i sestrama. Srpsko lekarsko društvo, jedino udruženje koje postoji 150 godina bez prekida i pod istim imenom, treba da bude u rangu Matice srpske. I da je timski igrač, a čini mi se da nije, Milić bi to predložio. ZAKON O ZABRANI PUŠENJA TEK SLEDEĆE GODINE Šta bi sa zakonom o zabrani pušenja u zatvorenom prostoru? - Radi se, mora da prođe sve sektore Ministarstva zdravlja, pa sva ministarstva, Vladu i da ide na Skupštinu. Hoćemo li ga dočekati? - Realno je sledeće godine. Tek? - Ako ne bude izbora, možda i ranije. Čak 76% i lekara i građana izjasnilo se za taj zakon. Znači, tri četvrtine ljudi ne puši, a svi smo žrtve jedne četvrtine.

Apropo preventive, kad ću na kućnu adresu da dobijem poziv za mamograf?

- Zvaće vas telefonom ili ćete dobiti mejl.

Kada?

- Kad se organizujemo. Ali to nije utopija, već nešto najnormalnije i, što je najvažnije, ne zahteva ogromna sredstva.

E to je najžalije, a poziva nema.

- Tako je, ali nisam kriva što se do sada niko time nije bavio. Moramo i protetiku vratiti u domove zdravlja.

Kada?

- Vraćanje specijalista u domove zdravlja i organizacija primarne zdravstvene zaštite unutar pet godina.

Studenti medicine traže plaćanje staža doktorima. Hoćete li im to omogućiti?

- Staž i za sestre i lekare treba platiti i već radim na tome zajedno sa Vladom. A to mora da se odnosi ne samo za doktore, što je sebičan zahtev već i za sestre. Sad ćemo sa RFZO da vidimo koliko bi iznos bio, ali opet dolazimo do Ministarstva finansija, koje to treba da odobri.Razumem da budžet Srbije nije beskonačan.

ČESTITKA KURIRU - Veliki je praznik 20 godina medija, koji se proširio i na televiziju. Nije, nažalost, Kurir uvek odgovarao svojim zadacima i popularnosti, to sam i ja osetila na svojoj koži, ali sam bila otporna. Da Kurir bude ono što što je oduvek trebalo bude - da objektivno prenosi šta se dešava i u zemlji i u inostranstvu. POSLE PISANJA KURIRA - PROTOKOL ZA DIJABETES Načinili ste protokol za škole za decu s dijabetesom, posle pisanja Kurira. - Da, to je uradila Republička stručna komisija za dijabetes i sektor javnog zdravlja, a veliki doprinos je dao i ministar Husein Memić.Hvala vama na velikoj podršci u javnosti Hoćete li sada i za vrtiće? - Zašto da ne. A za vrtiće imam odličnu ideju - da deca dva-tri puta nedeljno imaju fizičku aktivnost po sat, sat i po, najmanje 15-30 minuta, pa će to tražiti i kad dođu u školu. Časovi fizičkog treba da budu pre podne ako se po podne ide u školu i obrnuto, da bi to bila prava fizička aktivnost, a ne neki intermeco u nastavi kao sada. Volela bih da sve škole imaju bazene, pa da nema skolioza, kifoza, ne propadaju kolena i kukovi. Reći će neko da Dana opet mašta. Ali to nije mašta, to je daleko jeftinije nego da nekoga lečite.

Osam meseci ste ministarka, jeste li zadovoljni?

- Uopšte nisam zadovoljna jer sam morala da se bavim raznim stvarima kojima ministar ne treba da se bavi, ali o kojima neću da pričam.

Na koje ste kompromise morali da pristanete?

- Moram priznati da sam naivno verovala da ću moći da sečem kao u hirurgiji. Ne može! Sve zahteva vreme. Ali i neke kompromise. Želela bih, bez obzira na to koliko će mi trajati mandat, da ucrtam razvoj srpskog zdravstva u narednih 20 godina, da postavimo osnove u vidu zakona, a što može biti do septembra, i da od toga niko ne odstupa. A trenutno želim samo da nađemo zajedničko rešenje sa Sinišom Malim i da popunimo upražnjena mesta i povećamo broj lekara gde je to neophodno..

A kadrovska rešenja?

- Bolje da ne pričam. Imate institucije koje imaju odlične rukovodioce - UKCS prof. - dr Milika Ašanin, ZC Valjevo - dr Marija Krstivojević Mirković, UKC Kragujevac - prof. dr Slobodan Milisavljević, UKC Vojvodine - prof. dr Edita Stokić. Ali imate neke, posebno specijalne bolnice, gde su se ljudi uparložili, odavno su za penziju, ali ne možete da ih pomerite. A tu su i partijska rešenja.

