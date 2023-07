NAJNOVIJE UPOZORENJE RHMZ, STIŽU PLJUSKOVI S GRMLJAVINOM! Na snazi žuti meteo alarm, evo gde se očekuju nepogode

Republički hidrometeorološki zavod Srbije najavio je pljuskove sa grmljavinom, koji će biti jačeg intenziteta tokom popodneva.

Do kraja dana promenljivo oblačno sa lokalnom pojavom kiše i pljuskova s grmljavinom, izraženijim posle podne. Na snazi je žuti meteo alarm.

Kako se može videti na sajtu RHMZ, kiša praćena grmljavinom zahvatiće zapadnu Srbiju, Šumadiju, Pomoravlje i predeo istočne, jugoistočne i jugozapadne Srbije, kao i Kosovo i Metohiju. U Sremu, Banatu, Bačkoj, kao i u Beogradu očekuju se takođe grmljavinske nepogode.

foto: Printscreen RHMZ

Na području Beograda sredinom dana kiša ili pljusak s grmljavinom.

Šta nas očekuje narednih dana?

Što se tiče narednih dana, meteorolog Marko Čubrilo rekao je da će početkom sledeće nedelje na kratko biti stabilnije i toplije tako da će u utorak lokalno na istoku regiona maksimum biti i oko +31 stepen Celzijusa, ali bi istog dana posle podne u uveče usledilo pogoršanje vremena uz grmljavinske pljuskove i lokalne vremenske nepogode.

"Od 5.7. do 8.7. nestabilno uz česte grmljavinske pljuskove, a biće moguće i vremenske nepogode. Manje nestabilnosti na zapadu i samom priobalju Jadrana. Vetar slab do umeren, severni, a u zoni pljuskova na kratko vrlo jak. Dnevni maksimumi od +23 do +29 stepeni Celzijusa, na jugu oko +32 što je malo ispod proseka ili oko njega" napisao je Čubrilo i dodao:

"Posle 8.7. se računa na jačanje anticiklona uz stabilizaciju i postepeno otopljenje, ali se do oko 12.7. ne računa na jako visoke temperature. Posle tog datuma ansamble niz ECMWF-a ima signal za moguće jače otopljenje, ali ćemo nešto više o tom mogućem otopljenju znati posle 7.7. kada se datum bude polako približio. Ukoliko bi se i desilo za sada ne deluje da bi se zadržavalo više od 3-5 dana jer globalni faktori u ovom momentu nisu naklonjeni nekim dugotrajnom periodu vrlo toplog vremena.

Takođe, meteorolog je istakao i da bi početak jula svakako trebalo obeležiti promenljivo vreme bez jako visokih temperatura dok je posle 12.07. moguće jače otopljenje.

