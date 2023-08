ŠOKANTNA ISPOVEST OCA KOJI TVRDI DA SU ĆERKICU (2) OTELI U TUNISU: Zgrabili su je dok je bila pored majke, samo sam čuo vrisak...

U luksuznom rizortu u Tunisu pre četrnaest dana je oteta dvoipogodišnja devojčica i to sat vremena pre povratka u Srbiju sa roditeljima. Nepoznati muškarac je zgrabio dok se njena majka okrenula da uzme sok sa stola. Ovo tvrdi otac devojčice Vladimir Petrović koji je sa porodicom prvi put letovao u ovoj afričkoj državi.

- Dva dana pre polaska u Srbiju primetio sam da neki od stranaca čudno gledaju u moju ćerku. Govorili su joj da je lepa, šarmantna. Čak su je i ljubili... Ona je plava, kako kažu magnet. Meni je to bilo čudno. Svašta mi je prolazilo kroz glavu, ali sam se tešio da je ipak sve u redu. Osmog dana su joj prišla trojica muškaraca i kazali da je lepa i da bi da je počaste sa palačinkama. Rekli su nam da će nam dati besplatno da jašemo kamilu. Pitali su nas kada idemo kući. Sada shvatam da je to bilo uigrano - počeo je otac i dodao:

foto: Shutterstock

- U holu hotela smo čekali autobus koji je trebalo da nas odveze do aerodroma. Bilo je tu mnogo ljudi, među kojima i mnogo Srba. Supruga i ja se nismo odvajali od dece. Ipak, kao da sam osećao da će se dogoditi nešto loše. Srednja ćerka je u jednom trenutnku tražila da odem sa njom do toaleta. Kad smo se uputili u toalet i stigli do terase, čuo sam vrisak moje supruge. Ona se samo okrenula da uzme sok sa stola, a u tom trenutku je neki nepoznati muškarac samo zgrabio našu najmlađu ćerku.

Prema njegovim rečima odmah je potrčao ka mestu gde mu je sedela žena i shvatio da mu je dete kidnapovano.

- Odmah je došao direktor hotela i ostali menadžment koji su zaključali kapiju rizorta. Govorili su mi da nema šanse da mi je ćerka kidnapovana. Pomislio sam da se nije udavila u bazenu, pa su oni ispumpavali vodu. Razmišljao sam i logično da ako ukoliko je oteta, sigurno se otmičar uputio ka moru. Otrčao sam na plažu, dok mi je žena bukvalno bila onesvešćena od šoka - pričao očajni Petrović i dodaje da ga je tada pozvao radnik hotela i rekao da se vrati u kompleks jer mu je ćerka pronađena.

Tvrdi i da je pitao gazdu hotela ko mu je oteo ćerku, ali da je govorio da se to nije dogodilo.

- Rekao je da je sama otišla u sobu i zaključala se. Kazao je da ju je potpuno samu u sobi pronašla čistačica, iako su mi ljudi koji su bili na licu mesta kazali da su videli kako mi ćerku odvodi neki muškarac. Kako je moguće da dete otvori vrara sa okruglom bravom i gurne ključ. Njihova priča ne pije vodu.

Ćerkica mi je kazala da ju je u sobu doveo čovek koji joj je rekao da će da se igraju žmurke.

Ministarstvo spoljnih poslova Nema informacije o tom slučaju Kako Kurir nezvanično saznaje iz Ministarstva spoljnih poslova oni za sada nemaju informaciju o ovom slučaju, ali će svakako istražiti.

On navodi da je najvažnije da njegova ćerka nije pretrpela fizičko nasilje i da ne shvata u kakvoj je opasnosti bila.

- Sedmnaest minuta je trajala naša agonija, a meni se čini da je to bilo kao večnost - tvrdi otac.

Kurir.rs/Informer