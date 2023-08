SRBIN SNIMIO PA OBJAVIO SLIKU GRČKE PORODICE NA PLAŽI: "Nas prozivaju za paradajz turiste, a evo šta oni rade!" Ovo nije OK (FOTO)

Iz sezone u sezonu polemika se vodi oko paradajz-turizma!

Dok jedni misle da odmor nije ako ne potroše plate po restoranima, drugi se ne ustručavaju da na plaži izvuku hleb, paštetu i paradajz, što je pre 40 godina bilo normalno.

Međutim, nisu samo Srbi paradajz-turisti.

Jedan turista iz Srbije usnimio je u na plaži jednu porodicu iz Grčke.

- Lica su sakrivena, a poenta je toga da prozivaju nas paradajz turiste, a to isto rade i domaćini. Jedino mi nije ok da hranu i piće ponesemo u beach bar ako smo već tamo otišli - napisao je jedan korisnik na društvenim mrežama u grupi "Grčka uživo".

foto: Printscreen Facebook

On je dodao da su u pitanju Grci koji su u frizu donelo hladno pivo i sendvič za decu.

- Ja sam lično paradajz turista, a ovo sam okačio iz razloga da pokažem da to nije loše i da to rade čak i domaćini. Jedino poštujem da kada već odete u beach bar nije pristojno nositi svoje piće i grickalice, isto kao u bioskop kada odete - zaključio je on.

Jedan korisnik naveo je da većina lokalaca tako letuje, a da su ležaljke previđene za turiste.

- E pa ako su Grci, Nemci.... Onda su simpatični, ako su naši onda su paradajz turisti - navodi se u jednom od komentara.

- Svuda u svetu ovo je sasvim normalno sem kod srpskih pokondirenih tikvi - dodao je jedan korisnik.

Kurir.rs