DŽINOVI NA STAKLENIM NOGAMA: Doktori o tome šta su slabe tačke prevelikih beba

Maleni Pavle iz Gornjeg Milanovca, koji je na rođenju imao bezmalo 6,5 kg i 68 cm, malo je reći da je beba džin. Iako preveliki za sve standarde, mališan je dobro, što je i najvažnije. Međutim, svako dete rođeno teže od četiri kilograma po medicinskim uzusima je dete prekomerne težine i u riziku da razvije infekcije ili metaboličke poremećaje. Ta deca su, kako to pedijatri imaju običaj da kažu, džinovi na staklenim nogama. A ključ da do toga ne dođe jeste redovno kontrolisanje majke.

Prof. dr Svetlana Janković, načelnica porodilišta GAK "Narodni front", objašnjava za Kurir da je 4.000 grama granica preko koje se smatra da beba ima prekomernu težinu.

- Obično kada su deca na rođenju teža od 4.000 grama, majka ima ili gestacijski dijabetes, ili dijabetes tip 1, pa je na insulinu. I zato sve, baš sve trudnice moraju da se kontrolišu redovno, jer nikad se ne zna da li će neka žena tokom trudnoće dobiti gestacijski dijabetes, koji može štetno uticati na plod. Džinovi na staklenim nogama, kako ih pedijatri nazivaju, su bebe koje imaju veliku težinu, ali su i podložnije infekcijama. Beba može da bude nezrela, ne zbog telesne težine, nego zbog šećera majke i zbog metaboličkih poremećaja usled šećera majke - objašnjava prof. Janković.

"VIŠEGRADSKA" ZAMALO NIJE PREBACILA 6 KG U GAK "Višegradska" u UKC Srbije beba rekorder po telesnoj težini rošena je još 1995. Za malo joj je falili da prebaci šest kilograma. - Muško dete od 5.950 grama, koje je rođeno 1995. godine je najveća beba rođena u GAK "Višegradksa". Porođaj je obavljen prirodnim putem - rekli su nam u ovoj klinici. SKORO SVAKA 10. BEBA U "FRONTU" TEŠKA VIŠE OD 4 KG U našem najvećem porodilištu GAK "Narodni gront", u kome se godišnje rodi oko 8.000 dece, skoro svako deseto je prekomerne težine, pokazuju podaci za prethodne tri godine. U 2020. ukupan broj živorođenih novorođenčadi bio je 7.964, a od tog broja onih koja su imala između 4.000 i 4.999 g bilo je 754 (9,5%), dok je onih teških između 5.000 i 5.999 g bilo 15 (0,2%). U 2021. rođene su 8.254 bebe, njih 72 su imale između četiri i pet kilograma, što je 8,7%, dok je desetoro novorođenčadi bilo teže od toga (0,1%). Minule godine svega četiri bebe bile su teže od pet kilograma (0,05%), 597 ih imalo je između četiri i pet kilograma na rođenju (7,9/%) od ukupno 7.593 novorođenčeta.

S krupnim bebama može biti i problema na porođaju, mogu zadobiti i povrede tokom prirodnog porođaja, te se neretko ide i na carski rez.

foto: RINA TRUDNOĆA JE BILA UREDNA, JELA SAM VIŠE SLANO Majka bebe džina Pavla Suzana Kučina (27) i sama je iznenađena veličinom svog trećeg deteta. - Znali smo da je krupna beba, ali nismo znali da je baš ovoliko. Očekivali smo da ima preko četiri kilograma, ali nas je iznenadio kad se rodio - rekla je Suzana za Kurir televiziju, dodajući da joj je trudnoća bila normalna, uredna, ali da joj je bilo malo teže fizički, kao i da je najviše volela da jede slano. Mama i beba su dobro i uskoro će izaći iz porodilišta u Gornjem Milanovcu.

- Ne mora da znači da se odmah radi carski rez ukoliko je procena da je beba krupna. Ako porođaj sam krene i ako lepo napreduje, nema potrebe za tim. Imamo žene koje se lako porađaju i sa decom od preko četiri kilograma. Ako je sve u redu, gledamo da ih porađamo vaginalnim putem, jer je to sigurnije, carski rez je ipak operacija. Sećam se žene koja je rodila dete od 5,5 kg, i to se porodila vaginalno i nožno, tj. bebi su najpre izašle noge umesto glave, kako je to uobičajeno. Kad je došla kod nas, porođaj je već bio krenuo i samo je nastavljen. Sve je bilo u redu i sa detetom i sa majkom. U "Frontu" se još priča o bebi rođenoj 1988. koja je imala oko 7,5 kilograma. To je apsolutni rekord - ističe profesorka.

BEBA ROĐENA U STANIČNOM WC-U ZOVE SE VUK Dečak rođen u toaletu glavne autobuske stanice u Beogradu dobio je ime Vuk, baš kako ga je i nazvala žena, čistačica koja je prva pritekla u pomoć mladoj majci, koja se u ponedeljak porodila dok je čekala presedanje. Zdravka Rutić čula je zapomaganje iz WC-a i imala je šta da vidi, bebu modru i krvavu u šolji. Uzela je dete, okrenula ga, a ono je zaplakalo. - Mazila sam ženu, poljubila sam je, rekla sam joj da mora da ga čuva, da je on mali vuk i ona je rekla neka mu to bude ime - Vuk - kazala je Zdravka za Blic. Mlada mama i Vuk, rođen sa 2,5 kilograma, smešteni su u GAK "Narodni front" i, kako Kurir saznaje, oboje su dobro.

U UKC Niš, kako navodi za Kurir pedijatar dr Dejan Milojević, načelnik intenzivne nege na Klinici za pedijatriju, odavno nisu imali bebu džina.

GREŠKE DO POLA KILOGRAMA Iako trudnice idu redovno na ultrazvučne preglede, na kojim se, između ostalog, procenjuje i težina ploda, prof. Janković ističe da ni ultrazvuk nije svemogući. - Statistički, odstupanje prilikom procene telesne težine može da bude plus-minus 300 do 500 grama, a pogotovu kad su telesne težine preko 4.000 grama, ta odstupanja su veća jer su i procene teže.

- Bila je jedna beba težine preko šest kilograma pre nekoliko godina. Obično su krupnija deca majki s neregulisanim dijabetesom, pa moraju da se proprate nalazi kod dece odmah nakon rođenja. Uglavnom ne zahtevaju respiratornu potporu, a prati se nivo šećera u krvi. Moguće je, recimo, da je nizak usled insulina koji je koristila majka, pa se to koriguje. Ali, u principu, sve je individualno - navodi za Kurir dr Milojević i dodaje da veći problem može biti tokom porođaja koji ide prirodno ako je dete baš krupno.

