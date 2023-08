Od početka godine u Srbiji je zabeležno čak 18 slučaja femicida.

Žene su u strahu da prijave nasilje misleći da će tako samo eskalirati nedolično ponašanje muškarca, a one hrabrije koje se odluče da prijave, svakako strepe na svakom koraku, a pogotovo kada je muškarac na ili izađe na slobodu.

Kako da se ženama sistemski pomogne i da ne budu u strepnji da će ih partner napastvovati?

Gošća "Pulsa Srbije" koja je diskutovala o ovom temi je Tijana Kostić, advokat.

01:09 APSOLUTNA SIGURNOST ZA ŽENE KOJE TRPE NASILJE NE POSTOJI Advokatica savetuje: Jedino je OVO rešenje da se osećaju ZAŠTIĆENO

Ona je rekla da žene, u ovom momentu, ne mogu biti apsolutno zaštićene:

- Apsolutna sigurnost, nažalost u ovom momentu, ne postoji. Ali to ne znači da žene ne bi trebalo da prijave nasilje. Mi pričamo, ipak, o situacijama koje predstavljaju izuzetke, u velikom broju slučaja i sama mera daje efekta i žena se oseća zaštićeno. Nije to toliko retko. Strah je svakako individualni osećaj. Ukoliko osećaju visok stepen straha najbolje je da odu u sigurne kuće, dakle da se sklone. To je jedina opcija u ovom momentu koja im je dostupna, a to je da one izađu iz domaćinstva.

