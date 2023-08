DOBILI SMO NOVOG LOTO MILIONERA! Velika nagrada stiže u Vranje

Prema najnovijem izveštaju Državne lutrije Srbije, u 65. kolu igre na sreću loto sedmica iznosila je 2.150.000 evra. Večeras nije bilo srećnih dobitnika, a "šesticu" je osvojilo šest takmičara u iznosu od 650.825 dinara.

Kombinacija koja bi iznedrila dobitnika loto “sedmice” glasila je: 1, 2, 4, 15, 28, 29, 37.

Što se tiče izvlačenja Loto plus sedmice u vrednosti od 1.150.000 evra, dobitnički brojevi su glasili: 6, 10, 13, 23, 26, 29, 30. Izvučena je loto plus sedmica i to u Vranju.

Džoker rezultati u 65. kolu nisu iznedrili dobitnika za nagradu od 50.000 evra, a dobitni brojevi su: 411168.

Više sreće želimo vam u sledećem kolu.

(Kurir.rs)