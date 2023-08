POGLEDAJTE KAKO SU RASPOREĐENE LEŽALJKE U CRNOJ GORI! Srbi poludeli zbog ove plaže: "Sledeća faza - ležaljke na sprat" (FOTO)

Srpski turisti koji su ove godine posetili crnogorsko primorje na pojedinim plažama primetili su da su ležaljke i te kako zbijene da gotovo ne može normalno da se prođe između njih.

Na društvenoj mreži Tviter pokrenula se rasprava nakon objavljivanja fotografije sa jedne plaže na kojoj se vide poređane ležaljke jedna pored druge.

- Izveštaj sa terena - Ležaljke 20 i 30 evrića. Neprijatno, tesno i nabijeno. Očekuje se sledeća faza crnogorskog turizma - ležaljke na sprat.

foto: Printskrin Tviter

Ova objava je pokrenula lavinu komentara korisnika.

- Ne razumem to ludilo sa ležaljkama, peškir, eventualno stolica, suncobran i to je to. U Baru su sve do 12 evra - piše u prvom komentaru, dok u drugom stoji:

- Bio u Lučicama 30 evra. Odokativno izbrojao komplete, oni uzmu na toj maloj plaži dnevno 30.000 evra za mesec milion. Samo od ležaljki.

Neki su pak napisali da iz takvih razloga i ne žele na letuju u Crnoj Gori.

- Zato i nikad ne letujem u Crnoj Gori jer hoću odmor pored mora, a ne gužvu - piše u komentaru.

Pojedini korisnici su dodali i da je slična situacija i u Grčkoj.

- Ista stvar u Grčkoj. Cene ležaljki od 10 do 50 evra za set. Morala sam da uvlačim stomak da prođem između redova.

Takođe, neki komentari su bili i duhoviti.

- Luksuzno ležaljka potkrovlje sa pogledom na more.

- Ima mesta za još jedan red greota da tako prazan prostor stoji neiskorišćen - glasili su neki od komentara.

Kurir.rs