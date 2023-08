"UGUŠILA SE DABOGDA, ILI NOGU ILI BEBU": Tiktokerke iz Srbije i Crne Gore grme o "AKUŠERSKOM NASILJU" i hororu! "SEKU NA ŽIVO"

U Srbiji, Crnoj Gori ali i čitavom regionu, javlja se sve više mladih žena koje su pretrpele neki vid, kako navode, nasilja od strane babica i lekara tokom porođaja.

Tako je na TikToku objavljena izjava jedne žene iz Beograda, koja je navela da joj je babica, koja je sa njom provela čitav dan, rekla "ugušila se dabogda".

- Doktor mi je legao na stomak da bi izgurao bebu i ja sam u jednom trenutku rekla "ne mogu, gušim se" na šta mi je babica, koja je ceo dan bila sa mnom, vikala "ugušila se dabogda" - navela je ova mlada žena.

Na ovu temu oglasila se još jedna mlada žena iz Crne Gore, koja je na svom TikToku rekla da je važno da se zbog budućih majki istakne ta tema.

- Došla sam da se porodim bukvalno u 5 do 12 i kada sam rekla "u toku sam porođaja", rekla mi je "sedite dole". Kada sam krenula da vrištim, tek onda je bilo "jao, žena se porađa". Kada su mi rekli da dignem noge, rekla sam da imam diskus herniju, izuzetno me cepa bol, ne mogu, rekli su "dramiš, sram te bilo, kako ćeš da se porodiš, da budeš majka... - priča ova mlada devojka iz Crne Gore svoje u najmanju ruku neprijatno iskustvo s porođajem.

foto: Shutterstock, Ilustracija

- Kad su oni shvatili da sam ja u toku porođaja i da je nebulozno više svađati se sa mnom, onda su me prevezli gore. Tada sam počela da objašnjavam nadležnom doktoru za svoj porođaj da imam diskus herniju i da usled pritiska ja moram da se porodim na carski rez, kako mi je zakazala doktorka koja mi je do tada vodila trudnoću, jer zbog tog pritiska u suprotnom mogu izgubiti nogu, on mi je rekao "ili nogu ili bebu". Kada sam govorila da ne mogu više i da se napinjem i da ću da izgubim svest, onda ide "sram te bilo, dramiš, kako ćeš da budeš majka", tada sam krenula da kolutam očima i onda su shvatili koliko kuca sati i onda se popela neka žena i stvarno krenula da gura sa mnom. Vrištala sam od kontrakcija koje su bile 9 ili 10 od 10 i onda je bilo "sram te bilo, dramo, uznemiravaš ostale trudnice" - opisuje ona dalje svoje neprijatno iskustvo.

Ona je potom rekla da su joj nakon što se porodila, istakavši da je to bio 19. decembar, ostavili otvoren prozor i nju mokru i krvavu. Istakla je da su je zašivali na živo, sekli, sve uz izgovore "porodila si se, sad ti ovo uz miloga boga smeta, al' ste vi osetljive današnje moderne žene", kako navodi ona u snimku na TikTok-u.

- Nisu hteli da mi zatvore prozor, a ja tako mokra i krvava sam se tresla jer 19. decembar, "ciča zima". To je bilo opet "dramim, samo ne smem da spavam", eventualno to nespavanje može da bude iz neke mere predostrožnosti, sve ostalo je bilo čisto iživljavanje. Kada sam se porodila, doktor mi je došao i rekao "vidiš da dramiš, vidiš da ti se ništa nije desilo", na šta sam mu ja rekla "to je i moja, ali i vaša sreća" - rekla je ona.

Ova devojka navela je da je "akušersko nasilje i te kako stvarna pojava".

- Ukoliko nemate finansijskih sredstava za privatan porođaj, toplo preporučujem telefon i što više očevidaca, i te kako će onda sve proteći kako treba, a ne mi koji smo se porađali usled korone bez ikakvih svedoka, mi smo prošli kako smo prošli" - zaključila je ona.

Takođe, oglasila se još jedna žena na temu akušerskog nasilja, koje je kako objašnjava doživela.

- Prva trudnoća moja, pukne ti meni vodenjak, pođem ja u bolnicu, ona ti mene pregleda, kaže "puk'o je, ali idi ti kući, dobro je to, pa kad počnu neđe bolovi, ti dođi". Pođem ja kući i normalno i javim privatnom doktoru, koji ne radi u bolnici (to je prva greška moja) da tamo nemam nikoga, jer moraš nekoga imati. On mi kaže "kako to misliš, kući te poslala", ja kažem "tako fino, evo me kući", on mi kaže "dođi brzo ovde da ti dam uput da te prime". Ja odem tamo i dok sam čekala da mi napiše taj uput, meni su pantalone skroz bile mokre. Oni me posle prime s tim uputom u bolnicu - započinje priču ova majka.

Ona je potom ispričala da su joj tri dana davali cefalaksine dok nije imala bolove, ali je mnogo vode curilo.

Četvrti dan je osetila strašne bolove, koji su bili sve jači, a kada je otišla u hodnik, tamo su svi spavali jer je bila noć.

- Oko tri ujutru, ja kod ovih tamo u hodnik, svi spavaju, ove dve sestre što su tamo, one hrču, ja kažem "ja se izvinjavam što vas budim", one kao "šta je", ja kažem "ja mislila da se porodim ako mogu, evo četvrtak, tu sam tri, četiri dana, hoću da izađem imam posla napolju", ona veli meni "hajde, sad će doći neko da te pogleda". Ja pola sata čekam, dolazi doktor gleda u mene i kaže "ova 10 prstiju otvorena, znači ona je spremna za porođaj, brzo u salu".

Ona je ispričala da su joj rekli da će porođaj s lakoćom da bude obavljen, ali kako su sati prolazili ništa se nije dešavalo, a ona je prolazila kroz užasne bolove i agoniju, dok doktora nije bilo, a babica joj je rekla da će doktor tek ujutru da dođe. Potom su je uključili na indukciju na kojoj je, kako kaže, bila do 10 ujutru, a za svo to vreme su je svi ignorisali.

Inače, indukcija porođaja je pokretanje, izazivanje porođaja kada ne krene spontano, a lekar proceni da je i za vas ili za bebu rizično da se trudnoća nastavi.

Takođe, kako je rekla dok je prolazila kroz strašne bolove i agoniju, babice i sestre su navodno gledale serije i nisu obraćale pažnju na nju. Ujutru je došao doktor u vizitu, dok je ona prethodno satima bila na indukciji, koja kako kaže strašno boli.

- Nisam imala snage da dišem, padala sam u nesvest, oni su me šamarali - rekla je ona i dodala:

- Palim video poziv, zovem muža, a kad su me videli sa telefonom, poskakali su - rekla je.

- "Ne, to ne sme da se unosi", a ja već iskukala mužu, on već znao šta treba da radi - opisuje ova žena stresno iskustvo.

foto: Shutterstock

Potom je opisala da je sa doktorom u vizitu došlo 7, 8 momaka i devojaka koji su stažirali i koji su na njoj učili da šiju naživo, dok je prolazila kroz agoniju.

- Doktor mi je rekao "što ne daješ napon", a u vizitu s njim došlo 7, 8 momaka i devojaka, stažisti, kad oni svi "hajmo da guramo", ja ne znam šta se dešava, da bi on na kraju rekao "ova žena je trebala na carski, zašto nije", a ja sam na početku rekla da treba, dok su oni procenili da ne treba. Na kraju sam uspela da se porodim.

- Oni hoće sada da uče stažiste da me šiju naživo, naravno, zašto da ne, ovi pokazuju "ovako se to radi", kao zamorče sam bila. Posle toga mi je pukla rana od epiziotomije, morala sam opet da je šijem jer nije dobro zašivena, 27 konaca unutrašnjih i spoljašnjih, infekcije uretre, nisam mogla da mokrim, pelene sam morala da nosim, pre toga su hteli kateter da mi uvedu, ali nisu, mislili su "mlada je ona, propiškiće" - rekla je ona.

Kako navodi, posle je išla po hitnoj, primala infekcije za bolove.

- Nema šta nisam preživela - rekla je ona.

Doktor se, kako kaže, posle smejao "haha, doći ćeš ti opet kod mene", mislim se "kod tebe neću, pa da umirem".

Ona je u videu istakla da je trenutno u 8. mesecu trudnoće, te da nikako neće ići ponovo kod njih da se porodi, već na drugo mesto gde kako kaže "poznaje ljude i gde zna da su potpuno tu za nju".

- To je bilo doba korone, 2020. tada nije mogao niko da uđe niti da prisustvuje, tako da si prepuštena samoj sebi, šta god da kažeš niko ti neće verovati - rekla je ova mlada majka, istakavši na kraju da je kroz velike muke prošla.

Kurir.rs