"OVO NIJE SOCIJALNA, VEĆ ANTISOCIJALNA KARTA" Nađa Marković: Niko ne zna kako funkcioniše diskriminišući ALGORITAM

Uvođenje socijalnih karata dugo je najavljivano kao novina koja će mnogima olakšati život.

U praksi, kako tvrde stručnjaci, Zakon o socijalnim kartama doveo je do toga da od početka primene preko 27.000 ljudi izgubilo pravo na novčanu socijalnu pomoć, što predstavlja udeo od oko 15% od ukupnog broja korisnika.

Zapravo, to je uspeo algoritam koji određuje ko u Srbiji može, a ko ne može da prima socijalnu pomoć.

foto: KURIR

Inicijativa A11 je ovo nazvala Antisocijalnom kartom, a gošća "Pulsa Srbije" je Nađa Marković, koja stoji ispred ove organizacije.

Prvo se osvrnula na tzv. algoritam, koji sam filtrirra kome je potrebna, a kome ne socijalna pomoć, tvrdeći da taj algoritam ima dosta grešaka:

- Algoritam je dosta netransparentan, nije učinjen tako da bude dostupan javnosti, iako smo mi zatražili taj podatak. Međutim, prvo nam je rečeno da algoritam ne postoji, a onda da iz bezbednosnih razloga to ne može, odnosno da nije informacija od javnog značaja. Mi i dalje ne znamo kako on funkcioniše. Smatram da je i tehničkom lajku vidno da postoji s obzirom na to da se velika količina podataka prikuplja.

01:20 ALGORITAM KOJI SISTEMATSKI UKLANJA KORISNIKE SOCIJALNE POMOĆI?! Nađa Marković analizira: Iako se žale, rezultat je isti

Potom je obrazložila i uvidela na greške, kako se osoba isključuje iz prava socijalne pomoći:

- Socijalni radnik samo dobije obaveštenje od institucija kada je detektovan prihod nekog korisnika. Inače, uslov socijalne pomoći je da nemate prihode koji su veći od socijalne pomoći. Ukoliko imate preko te granice onda socijalni radnik dobije nalog da vas isključi iz vaših prava. Neka greška je da socijalni radnici ne pozivaju stranku da se izjasni o tim novim okolnostima i ne idu korak dalje da provere da li ti prihodi odgovaraju činjeničnom stanju.

Marković je odgonetnula da li korisnici ovih usluga mogu da upute žalbu ukoliko ih sistematski odstrane od njihovog prava:

- Najčešće se dešava da korisnik samo dobije rešenje o prestanku njegovog prava. U početku ljudima uopšte nije bilo jasno šta je socijalna karta. Čak i u situacijama kada se izjasne i kažu da oni to nisu zaradili, to ne ide dalje od toga, odnosno rezultat je isti.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

01:57 IMAJU LI UMIRUĆE OSOBE ADEKVATNU POMOĆ? Bogićević: Nije dovoljna samo medicinska, već i psihološka, socijalna i duhovna podrška