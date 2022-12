FIKTIVNIM RAZVODOM DO SOCIJALNE POMOĆI: U Rožajama su našli način kako da dođu do više novca

U Crnoj Gori u posljednjih 20 godina skoro za trećinu, smanjen je broj sklopljenih brakova, dok je broj razvoda skoro dupliran.

"Prema našoj evidenciji od 2017. godine, zaključno sa 1. decembrom 2022. u opštini Rožaje se prema našoj procjeni zaključuje dosta brakova. Iako tendencija od 2017. polako pada nadam se da će to biti u porastu, kovid je učinio svoje pa smo imali mali pad", kazao je matičar Refik Đozović.

Pored Andrijevice, Plužina i Šavnika gdje prošle godine nije zabeležen ni jedan razvod, u Rožajama ih je bilo 47 koliko i godinu ranije. Čak 63 2019, pa 48 i tako redom.

Zbog tako velikog broja razvoda mnogi su posumnjali da nešto nije u redu te da ljubav zapravo ne nestaje među bračnim partnerima nego je to, čini se, način da se dođe do novca jer samohrani roditelj dobija pravo na socijalnu pomoć.

Građani kažu:

-Ranije sam čula od puno nekih osoba da to rade -Ko zna, sada je sve moguće -Ja mislim da u našem gradu to ne postoji, ja to nisam čuo i to je za mene novo nešto

Ali, za socijalne radnike ipak nije novost da su supružnici zajedno iako je brak razveden najčešće zbog ekonomskih razloga. Sumnju im podgreju okolnosti koje zateknu na terenu.

"Gde zatičemo situaciju da supružnici žive u jednom domaćinstvu, da su izmirili međuljudske odnose, posebno u situaciji ako se u toj porodici rađa novo dijete", kazala je socijalna radnica Sibela Nurković.

Da bi sprečili zloupotrebe, Centar za socijalni rad radi brojne kontrole ali rupe u zakonu su ponekad prevelike.

"Sačinjavamo nalaz i mišljenje, obilazimo porodicu uzimamo izjave od strane supružnika i dolazimo do odluke o eventualnom prestanku ili nastavku korišćenja određenog prava", kazala je Nurković.

Da takvih slučajeva ima potvrdili su nam nezvanično i advokati koji tek kasno saznaju da je razvod bio samo zbog socijalne pomoći.

Kurir.rs/RTV CG