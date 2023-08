PRESAĐIVANJE ŽIVOTINJSKIH ORGANA U LJUDSKO TELO POSTAJE REALNOST! Nefrolog o uspešnoj transplantaciji bubrega SVINJE u Americi

Hirurzi medicinskog dela Langon njujorškog univerziteta presadili su bubreg svinje u telo čoveka čiji je mozak mrtav i već 32 dana taj donirani organ radi normalno!

foto: EVGENY NEKRASOV / Alamy / Alamy / Profimedia, Shutterstock

Kako je to moguće, objasnio je gost u studiju Kurir televizije, nefrolog prof. dr Zoran Kovačević.

foto: Kurir tv

On ističe da je taj eksperiment takozvana "ksenotransplantacija" od kojih je, pre ove, urađeno svega 30 ekspermenata.

- Specijalne dozvole postoje kod bolesnika koji imaju moždanu smrt kao i ovaj nesretnik. FDA koja je vodeća u svetu, nema kliničkih studija koje bi potvrdile sigurnost te metode bez posledica na samog pacijenta. U svetu se koriste 3 vrste životinja u ove svrhe - svinje, pavijan i šimpanze, oni su najsličniji nama u intelektualnom smislu. Svinjski bubreg najviše odgovara čoveku po svemu.... Društva za zaštitu životinja ustale su protiv ovoga. A šta pruža jednu veliku mogućnost? - upitao je Kovačević i nastavio:

- Svinja koja se odradi za ovako nešto pravi se male izmene u genu, da bi rizik od odbacivanja domaćina organizma čoveka bio niži. Ono što je bitno za naše gledaoce to je jedna ipak, bliža i dalja budućnost. Sa razvojem genetskih modifikacija to će postati stvarnost. Da bi ksenotransplantacija postala rutinska mora da postoji više kliničkih studija koje će pokazati sigurnost i da ne postoji veliki rizik za bolesnika, a to su herpes virusi i retro virusi kojih je najviše kod majmuna. Ako se unesu u oragnizam čoveka donose smrt! Zato je svinja pogodnija - otkrio je Kovačević.

Nekoliko ovakvih eksperimenata nije se završilo dobrim ishodom, upravo zbog ovih virusa.

- Najveći problem su ti virusi i oni dovode do smrtnih ishoda. Jedan od tih virusa je HiV virus kojeg pavijani prenose i među ljude u Africi. Postoje i etički problemi. Psihički problemi, religiozni problemi, na primer muslimani... Niz objektivnih problema za koje će trebati mnoge godine istraživanja, i pre svega sigurnost da u to da se ne menja psihički status samog pacijenta - rekao je Kovačević i dodao:

- Ono što je interesantno je mislim da će u septembru koleginica profesorka ministarka zdravlja Danica Grujičić krenuti u promovisanje transplantacije i zaveštanja organa - istakao je Kovačević.

