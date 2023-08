"RAZLIKA IZMEĐU DRŽAVNOG I PRIVATNOG ZDRAVSTVA NE SME DA POSTOJI" Antonijević upozorava: Vreme u kojem živimo nosi posledice

U današnjem društvu, u kojem se suočavamo sa sve brojnijim izazovima i promenama, nesumnjivo je da postoje mnoge razlike i disonance koje izazivaju ozbiljne posledice.

Jedna od takvih oblasti je i zdravstvo, gde bi se razlika između državnog i privatnog sektora trebala svesti na minimum, ali nažalost, ta razlika i dalje postoji i ostavlja svoje traga.

foto: Shutterstock

Gost "Pulsa Srbije" koji je pričao o zdravstvu, posledicama današnjeg vremena, ali i odgoju mladog naraštaja je dr Borislav Antonijević, specijalista ginekologije i skušerstva.

- Razlika između državnog i privatnog zdravstva ne bi smelo da postoji, a na žalost je prisutna. Vreme u kojem živimo donosi svoje posledice. Posledice su načinjene propagacijom nasilja, nedoličnog i neodgovornog ponašanja. Imate primere gde se propagira nešto što nama nije svojstveno, nešto što nismo mi. Zbog toga i lakše prihvatamo ružne događaje za koje bismo ranije bili potpuno zgranuti.

Potom se osvrnuo na savete koje daje svom detetu, a oni propagiraju ispravne i zdrave stavove po ljudsku bit:

- Sin mi ima 13 godina, kažem da mu se slučajno ne desi da izađe na ulicu, da nekoga sretne, a da mu ne kaže dobar dan. On me bledo gleda i kaže da ga ne zna. Kažem mu, kakve veze ima. To je nama normalno, mi smo govorili dobar dan i koga poznajemo i koga ne znamo.

