"ŽENE, U OVOM SLUČAJU OBAVEZNO SE UPIŠITE" Advokat upozorila na nepredviđene okolnosti tokom razvoda braka: Ovo je jedino SIGURNO

Razvod braka, smrt supružnika ili vanbračnog partnera, osim tužbi i ostavinskog postupka, nosi često i teškoće po pitanju podele bračne imovine A kako se nasleđuje imovina nakon smrti jednog partnera, a posebno ukoliko je reč o vanbračnoj zajednici?

foto: Kurir tv

Vanja Macanović, advokat iz Autonomnog ženskog centra dala je neke uvide u ove teme.

Na primer ako nema zajedničke dece, ona ističe da sporazumni predlozi za razvod braka ubrzavaju proces, međutim sa tužbom sve traje jako dugo.

- Evo sada na primer prava žene se zaobilaze tako što one 30, 40 godina žive u vanbračnoj zajednici i moraju da dokazuju koliko su ulagale. Dešava se često da su ulagale u imovinu trećeg lica, odnosno u imovinu roditelja supruga - dala je neke primere Macanović.

05:53 ŽENE U OVOM SLUČAJU OBAVEZNO SE UPIŠITE Advokat upozorila o nepredviđenim okolnostima tokom razvoda braka: Ovo je jedino SIGURNO

Navela je kao najbitnije da se obrati pažnja kada je reč o imovini i sticanju velike imovine.

- Na američkim filmovima gledamo one prebračne ugovore, ali na kraju, da, sve se svede na to, naročito kada jedan supružnik ima veliku imovinu sa kojom uazi u brak. U braku se dešavaju razne stvari, ali najsigurniji način je da sve ide na papir, makar i do kraja života ostali zauvek. Upišite se, to je najsigurniji način za svaki slučaj, imaćete neku sigurnost, ukoliko kasnije dođe do razvoda - upozorila je Macanović i dodala kako se podela vrši ukoliko postoje deca u braku:

- Pri ostavinskom postupku mora da se naglasi ko su sve ostavinski naslednici, sada to sve ide kod notara, donose se svi papiri i on završava sve postupke - dodala je Macanović.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

10:32 ASTROLOG KOJI JE PREDVIDEO RAZVOD KARLEUŠE I DUŠKA, IZNEO ŠOK PROGNOZU: Jeleni će sledeće godine OVO da se desi, SLEDI JOJ PAKAO!