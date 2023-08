RHMZ NAJAVIO NEVREME: 3 dela Srbije danas na udaru! Upozorenje zbog obilnih padavina, grmljavine i grad

Posle podne na istoku, jugu i jugozapadu Srbije promenlјivo oblačno i nestabilno sa lokalnim plјuskovima i grmlјavinom, najavio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije.

Upozorenje na visoke temperature i pljuskove sa grmljavinom i gradom

"Plјuskovi i grmlјavina koji se očekuju danas na istoku, jugu i jugozapadu zemlјe lokalno mogu biti intenzivniji uz količinu od 10 do 30 mm za kratko vreme, lokalno i više, kao i uz pojavu sugradice i grada u zoni plјuskova.

Period visokih temperatura produžava se do utorka uz maksimalne vrednosti danas od 32 do 35 °S, a zatim od 33 do 37 °S", stoji u upozorenju RHMZ.

Upaljen meteo alarm

U celoj Srbiji danas je na snazi narandžasti meteo alarm zbog kiše u istočnoj i jugoistočnoj Srbiji, kao i na prostoru KiM. Pored toga, upaljen je i žuti meteo alarm u ostlaim krajevima Srbije, zbog visokih temperatura, grmljavine i kiše.

Narandžasto upozorenje znači da je vreme opasno: Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe.

Vreme narednih dana

U petak pretežno sunčano i vrućina uz slab dnevni razvoj oblaka na jugu Srbije. Vetar slab severni, severoistočni i istočni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 16°C do 22°C, maksimalna od 33°C do 37°C. Uveče suvo.

Za vikend pretežno sunčano i jaka vrućina tokom dana sa slabim lokalnim razvojem oblaka. U nedelju krajem dana je moguća ređa pojava lokalnih pljuskova na zapadu i severu Srbije. Maksimalne temperature od 35°C do 38°C. Početkom iduće sedmice se očekuje osveženje sa pljuskovima u svim predelima. U utorak i sredu znatno svežije sa kišom i pljuskovima povremeno.

