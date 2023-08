U SRBIJI 131 PEDOFIL VIŠE ZA GODINU DANA: U registru ukupno 675, a stručnjaci dali savete roditeljima i deci KAKO DA SE PONAŠAJU!

Broj registrovanih pedofila u Srbiji iz godine u godinu raste, a prema poslednjim podacima Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Ministarstva pravde, ima ih 675, što je za 131 više nego u julu prošle godine, kada ih je bilo 544!

Prethodnih dana javnost je uznemirila vest o monahu iz Čačka koji je seksualno uznemiravao devojčicu od 13 godina, a onda i da je otac u Nišu obljubio četrnaestogodišnju ćerku, a zatim je i podvodio drugim muškarcima. Policija je nedavno u nastavku akcije "Armagedon" uhapsila i 12 osoba zbog sumnje da su prikazivali, pribavljali i posedovali pornografski materijal i iskorišćavali maloletnike stare između pet i 14 godina za pornografiju. Ovakve vesti se često mogu pročitati...

Advokat Nebojša Milosavljević, koji je inače zastupao veliki broj žrtava u predmetima pedofilije, za Kurir kaže da se u registar pedofila upisuju samo oni koji su osuđeni pravosnažno.

- Ovaj fenomen se sve više širi. Tu se radi o bolesnim umovima koji ne mogu da se resocijalizuju. Nikakva kazna ne može da ih prevaspita jer imaju psihički poremećaj ličnosti koji je urođen ili stečen. Pedofilija je patološko stanje kod čoveka za koje ne postoji lek i psihijatri tu ne mogu ništa da urade jer je to deo te ličnosti. Jedino rešenje su oštre krivične mere i sankcije - ističe Milosavljević i dodaje:

- Dobra stvar je uvođenje registra, jer te osobe koje su u registru, kada izađu iz zatvora, drže se na oku. Oni su opasniji od silovatelja jer silovanje kao krivično delo mogu da počine i normalni ljudi pod uticajem droge ili alkohola, dok je pedofilija karakter izopačene ličnosti, racionalnog opravdanja nema za to što on želi seksualne odnose s detetom.

Prema njegovim rečima, kod ovog krivičnog dela česti su povratnici jer mi kao društvo nismo u stanju da se izborimo sa ovim fenomenom.

SAD je jedna od prvih zemalja koja je uvela javni registar pedofila, smatrajući da bi na taj način roditelji mogli zaštiti svoju decu od potencijalne opasnosti. S druge strane, kada se u Poljskoj uvodio javni registar za seksualne prestupnike, stručna javnost pobunila se zbog zaštite podataka i privatnosti pedofila. Poljske vlasti su na takva upozorenja odgovorile da je obaveza svake vlasti da zaštiti decu daleko ispred one koja štiti ljudska prava i podatke osuđivanih pedofila.

- Imamo stroge propisane kazne, ali se ne bavimo prevencijom i sada se susrećemo s posledicama. Zato, roditelji, pamet u glavu i obratite pažnju gde vam deca idu, s kim se druže, jer pedofili su inteligentni ljudi koji u današnje vreme najlakše nalaze žrtve preko interneta, s lažnih profila, gde ulaze u komunikaciju s decom predstavljajući se kao njihovi vršnjaci sa kojima žele da se druže, a zapravo su matori ljudi koji vrbuju žrtve.

Psiholog Marija Milenković objašnjava da ugroženost našeg mentalnog zdravlja dovodi do deformiteta u društvu i pojedinaca koji žele svoje seksualne nagone da ispolje na deci.

- Decu treba osposobiti da odgovore na takvu vrstu pretnje na internetu i u stvarnosti. Udaljili smo se od vaspitanja za život, a stvarne okolnosti stavljamo u drugi plan. Savetujem roditeljima i deci da se oslone na sebe i da nauče kako da se zaštite od pedofila. Treba da znaju da profile na mrežama treba da drže zaključane, da ne dele golišave fotografije jer ko zna gde sve ona može da završi, da ne prihvataju nepoznate ljude za prijatelje - ističe Milenkovićeva i nastavlja:

- Treba ih naučiti da prepoznaju čoveka koji ponašanjem prevazilazi intimnu zonu deteta. Jezikom deteta im objasniti, a ne izazvati kontraefekat i zastrašivati ih. Ako dete primeti nešto čudno, treba da obavesti roditelja, a on će prijaviti policiji. Pedofil nužno nije neko nepoznat detetu, nego su to nekada čak i bliski rođaci.

Marija Milenković

Teško je objasniti šta ih privlači kod deteta

- Jako je teško objasniti šta pedofila privlači kod deteta, oni imaju izvitoperenu seksualnost i to ih uzbuđuje, isto kao što ne možemo da objasnimo zašto neki ljudi imaju seksualne odnose sa životinjama. Oni jednostavno drugačije razmišljaju, imaju drugačije nagone i ni sami nemaju trezveno objašnjenje za to. Ono za čim možemo da tragamo su uzroci takvog stanja, a to je psihološka podloga, prijemčivost za razvitak frustracije, okolina, trauma, zlostavljanje u porodici, seksualno uznemiravanje - objašnjava Milenkovićeva.