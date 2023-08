Svakog dana, veliki broj dece biva ostavljen da satima, kao hipnotisan sedi ispred ekrana, nepomično posmatrajući akcije svojih animiranih junaka ili igrajući neku od igrica na tabletu.

Roditelji često biraju tu opciju, kako bi obavili mnogobrojne obaveze. Međutim, vreme provedeno ispred ekrana može da ostavi negativne posledice na razvoj deteta. Majka trogodišnjeg dečaka Slađana Krstić kaže da je posledice upotrebe telefona uvidela kod svog deteta:

foto: Kurir Televizija

- Moj sin je progovorio malo kasnije nego što treba, u razgovoru sa stručnjacima i ostalim roditeljima, tome je doprinelo gledanje različitog dečijeg sadržaja na telefonu. On je izgubio osećaj za stvarnost u nekom trenutku i interakciju sa mnom i to mi je bio alarm da svedemo kroištenje telefona na minimum.

Beba je srećna zbog šarenih sličica i glasno negoduje ako joj se odmah u ruke ne da mobilni telefon. To je praktična, ali veoma loša ideja, jer u ranom detinjstvu, fizički, emocionalni i kognitivni razvoj od velike je važnosti ističu stručnjaci. Telefoni nisu dadilje!

foto: Kurir Televizija

- Teoretski može uticati na razvoj govora bavljenje telefonom jer to je manjak reakcije i komunikacije između dete i roditelja i vršnjaka. Ograničeno je korišćene rečnika i bogatstvo. Donekle je prisutna pre svega pasivna konzumacija sadržaja i ometanje pažnje - rekao je Georgios Konstantinidis, pedijatar.

foto: Kurir televizija

- Definitivno je dokazano da telefoni na decu deluju poput droge, jer oni u realnom životu ne mogu da prime toliko informacija koliko mogu putem telefona. To su nove boje, to je nešto što dovodi do lučenja određenih hormona i zato oni imaju potrebu za sve češćim korišćenjem telefona - kaže Dragica Danilović, psiholog.

03:16 DEFINITIVNO DOKAZANO DA TELEFONI DELUJU NA DECU KAO DROGA! Psiholog upozorava: Te nove boje dovode do lučenja određenih hormona

