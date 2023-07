MISLITE DA VAM NEKO PRISLUŠKUJE MOBILNI TELEFON? Evo kako da prepoznate znake na vreme, stručnjaci otkrili ključne stvari

Sigurno ste bar jednom u životu pomislili da vam neko prati telefon. Tehnologija je ozbiljno napredovala, ali upravo zbog toga praćenje i prisluškivanje nikad nije bilo lakše, posebno preko mobilnog telefona.

Hakeri mogu da saznaju apsolutno sve o vašem životu! Praćenjem GPS signala mogu da znaju gde idete u kupovinu i druge lokacije, koje redovno posećujete. U trenutku, kad prikupe dovoljno informacija, mogu da ih prodaju na Dark Web internetu ili ih iskoristiti za krađu identiteta, koja u današnje vreme nije retkost. Tome svedoče brojni slučajevi širom sveta.

Zato, važno je da prepoznate signale, koje mobilni telefon šalje u slučaju da vas neko prati:

Telefon se sam resetuje

“Ukoliko mobilni sam od sebe počne da se restartuje, to može biti znak da je hakovan“, objašnjavaju stručnjaci za bezbednost i sigurnost uređaja priključenih na internet. Dodaju da na bilo koji način ubačen maliciozni program obično dođe u “sukob” s drugim aplikacijama, pa telefon “pobrljavi”.

Telefon je drastično usporio

Uređaj je odjednom usporio i to vas nervira? Istina je da svaki telefon, iOS ili Android, vremenom gubi brzinu i kapacitet, ali ako se to dešava u kombinaciji s drugim “simptomima” sa ove liste to svakako nije dobro.

Čujete neobične zvukove

Ukoliko čujete eho, statične ili zvuke kliktanja, to može biti znak da neko prisluškuje pozive. Stručnjaci objašnjavaju da se to retko događa, jer su hakeri usavršili brojne tehnike, ali obratite pažnju na kvalitet zvuka tokom razgovora kad ste u tihom okruženju ili ste sami.

Uređaj krišom rutovan

Reč je o manuelnom uklanjanju restrikcija proizvođača, kako bi moglo da se pristupi zaštićenim delovima aparata i instalira program za špijuniranje. “Ovo ne možete sami da primetite. Potražite aplikacije Cydia za iOS ili SuperUser za Android. Može se dogoditi i da vam same iskoče na ekranu”, poručuju stručnjaci.

Telefon se predugo isključuje

Obratite pažnju ako je telefonu potrebno više vremena, nego obično, da se isključi. “Kada stisnete dugme za isključivanje, uređaj mora da završi sve zadatke, koje je započeo. To podrazumeva i slanje podataka trećem licu, odnosno hakeru, što značajno produžava vreme isključivanja“, otkriva Readers Digest.

Mobilni se pregreva često

Primetili ste da je uređaj “užaren” u poslednje vreme? To može biti znak da je hakovan. Maliciozni program koji neprekidno radi, a da toga niste svesni, dovodi do pregrevanja. Naravno, postoje i drugi razlozi zbog kojih se telefon pregreva, a razlog za to bi mogla da bude i baterija.

Još dva razloga o kojima bi trebalo da vodite računa i koja bi mogla da budu znak da vam je telefon hakovan su brzo pražnjenje baterije i konstantno “prženje“ interneta tj. paketa s podacima.

Šta možete da učinite

Prva stvar koju bi trebalo da uradite jeste resetovanje telefona. “Zvuči neverovatno, ali pojedine aplikacije i softver za praćenje oslanjaju se na to da nikada nećete čak ni restartovati telefon. Ovim jednostavnim potezom, zaustavićete hakere“, navodi pomenuti izvor. Antivirus aplikacije mogu da pomognu, ali to ne znači da ako ih imate da ste zaštićeni.

“Isključite GPS i lociranje kada vam nije neophodno, jer to onemogućava trećem licu da sazna vašu lokaciju. Važno je i da redovno ažurirate telefon i izbrišite aplikacije, koje vam nisu poznate“, zaključuje se u članku Readers Digest sajta.

Ako ništa od ovoga ne pomogne onda je na redu resetovanje, ali ono hardversko i uz čuvanje samo najosnovnijih kopija podataka – fotografije, video snimci, poruke, sadržaj Notes aplikacije i ostalo što nije sistemske prirode – navode sajber-stručnjaci.

