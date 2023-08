"MINISTARSTVO JE UVELO 2 NOVA PROJEKTA" Eger: Prvi je kviz koji će sudelaviti u prevenciji nasilja? OVO očekuje đake za prvi dan

Nova školska godina za većinu škola u Srbiji počinje sutra, 01. septembra, dok će tek nekolicina škola sa radom početi u ponedeljak, 04. septembra.

Nova školska godina mnogim đacima, posebno u nižim razredima, znači prilagođavanje na nove obaveze, nastavnike, ali i nova pravila.

Ministarka prosvete Slavica Đukić Dejanović najavila je da će u novoj školskoj godini biti organizovana edukacija nastavnika, kao i roditelja koji to žele, za praćenje "neverbalnog govora deteta", da bi se brže reagovalo ukoliko se otkriju neki problemi.

foto: Printscreen, Shutterstock, Ilustracija

Ovim povodom, gost "Pulsa Srbije" na Kurir televiziji je direktor Osnovne škole "Kneginja Milica" u Beogradu, Darko Eger.

- Ovaj početak školske godine biće drugačiji, prvenstveno jer ćemo se organizovano baviti temama koje su vezane za bezbednost i za stvari koje se povezuju sa vrlinama i vrednostima pojedinca, pa i socijalne vrline. Da ne pominjeno događaje koji su prethodili, ministarstvo je uvelo dva projekta. Prvi je "Zajedno i bezbedno kroz detinjstvo" tamo će pripadnici MUP-a držati određene radionice, valja napomenuti da će velika prezentacija biti drugog septembra na Adi Ciganiliji - započeo je Eger, pa nastavio:

- U delu od petog do osmog razreda će biti radionice za razne internet modele, poput Kahut kvizova. To je pre svega radi prevencije vršnjačkog nasilja. Drugi projekat se zove "Smernice u izvođenju nastave i realizacije obrazovanja i vaspitanja" to se odnosi na tematske delove koji se sprovode po danima, a to znači da će se prvog septembra deca i roditelji upoznati sa problematikom o kojoj sada pričamo. Prva nedelja će biti tematski dani, svaki dan će imati svoju temu, a druga nedelja je za inicijalno procenjivanje na kom nivou će deca biti u ovoj školskoj godini. Ove smernice se odnose na celu godinu, a ne samo na prve dve nedelje, samo što će kasnije biti razrađivano kroz predmet, odnosno slobodnu nastavnu aktivnost.

