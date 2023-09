ZA VIKEND STIŽE ZAHLAĐENJE: Prodor hladnog fronta donosi kišu sa grmljavinama, evo kada će se vratiti letnji dani

Današnji dan doneće smenu sunčanih i oblačnih intervala, a posle podne u jugozapadnim predelima može biti i lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Maksimalna temperatura biće od 26 do 30°C, u Beogradu do 28°C.

Vikend pred nama biće sunčan i pravi letnji. Maksimalna temperatura biće od 28 do 32°C, u Beogradu do 30°C. Drugog dana vikenda iz centralne Evrope i sa područja Alpa očekuje se prodor hladnog fronta. On će u nedelju pred kraj dana stići prvo do Vojvodine, a tokom večeri i noći i do ostalih predela Srbije i doneti zahlađenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, uz skretanje vetra na jak severozapadni, navodi meteorolog Đorđe Đurić.

Početkom sledeće sedmice očekuje se promenljivo oblačno i svežije, na jugu i istoku sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, dok se na severu očekuje razvedravanje. Duvaće veoma jak severozapadni vetar. Maksimalna temperatura biće od 20 do 25°C. U utorak malo toplije, maksimalna temperatura od 24 do 28°C.

Od sredine sledeće sedmice pod uticajem snažnog anticklona očekuje se stabilno i toplo vreme, pa će u drugoj polovini sledeće sedmice vreme biti sunčano i pravo letnje, uz temperature oko i preko 30°C, a prema kraju sedmice biće i sve toplije.

Dakle, prvih 10-ak dana septembra, a prema trenutnim prognozama i prva polovina septembra biće stabilna, uz letnje vreme, samo se oko 3-4. septembra očekuje osveženje sa prolaznim padavinama.

