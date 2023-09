HISTERIJA U SRBIJI ZA SOKOM OD 1.000 DINARA KOJI MOŽE BITI OPASAN! Klinci ga kupuju na pumpama i to iz NEVEROVATNOG razloga

Trendove među decom i tinejdžerima već duže diktiraju kojekakvi influenseri, jutjuberi, gejmeri, tiktokeri, ko zna kako se sve nazivaju, a svedoci smo da je veći deo tog sadržaja više nego problematičan počevši od etičkih i moralnih normi, pa sve do zdravstvenih tegoba koje izazivaju i naposletku do najkritičniji i najtragičnijih izazova koji dovode do samoubistava, teških povređivana...

Influenseri svojim objavama stvaraju potršačku histeriju foto: Shutterstock

A dodatno je porazno što i roditelji tome doprinose, te umesto da sednu i porazgovaraju sa decom o jezivim posledicama, oni ih podstiču da sve to probaju, pa tako stoje sa njima u redovima da bi kupili flašicu soka od čak 1.000 dinara! Jer, bože moj, to je sada moderno a i da klince im ne bi zezali u školi što nisu nikada konzumirali napitak koji reklamiraju Jutjub influenseri Logan Pol i KSI.

Извињавам се свима, али ако дате деци паре за непроверен сок који уз то кошта 1000 динара само зато што је популаран пази сад, као престиж међу децом, никако не можете да кажете да су блесави они који су га направили. Јер видимо да они нису. — 🌩️Call me Ⓜ️erdžori⛵ (@nezovimemarta) September 27, 2023

Jasno je naznačeno da nije za mlađe od 18. Ali ko čita, i ako čita koga briga jer je to u ovom momentu "nešto najbitnije na svetu" bez čega ne možeš biti faca među drugarima a preti i "opasnost" da te ismevaju. I tu na scenu stupa "savesni" roditelj koji se maši za novčanik i ponosno maše hiljadarkom da svi vide da je njegov naslednik "u fazonu"!

A da su čitali znali bi da količina kofeina u jednom od tih napitaka je tolika kao da se odjednom popije šest konzervi koka-kole! Ali šta je zdravlje naspram potrošačke histerije, šta je zdravlje naspram statusnih simbola koje nameću raznorazni, što iz sveta što iz Srbije.

I ne bi deca mogla da sve od toga probaju da im roditelji ne dozvole, ne pomognu, ne poguraju... Ponekad preko sinova i ćerki se zapravo se roditelji dokazuju u nekom svom društvu, okruženju. Ko nema 1.000 dinara da da detetu za sokić, a? Ko nema ko zna koliko evra za patike?

U svakom slučaju, sve je otišlo predaleko. Ne mogu influenseri da vam vaspitavaju decu i štošta nezdravo i opasno da im poturaju bez vašeg amina. Ili okretanja glave. Ili spuštanja glave...

Kurir.rs