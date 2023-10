VESNA I SLOBODAN IZ MEDVEĐE PRE 23 GODINE SE UPOZNALI U BUSU, A SAD IMAJU 8 SINOVA I ĆERKU! Ovako je počela njihova priča (FOTO)

Vesna (42) i Slobodan Milićević (43) iz Medveđe na jugu Srbije u vezi su 23 godine, pune dve decenije u braku, a imaju čak osmoricu sinova i jednu ćerku! Ova jedanaestočlana porodica već 20 godina živi u Italiji, u mestu Kastelgomberto. Prvenca Luku su dobili u aprilu 2005, dok se devojčica Mila rodila pre nekoliko dana, tačnije 12. septembra.

- Supruga sam upoznala u autobusu "Niš ekspresa" kad sam iz Niša išla kod bake u Međveđu. Slobodan se vraćao iz vojske. Autobus je bio pun, a on se ponudio da mi ustupi mesto, i tog trenutka je počela naša životna priča... Ćaskali smo sve do Međveđe, a pošto je to malo mesto, sišli smo na istoj stanici. Posle nekoliko meseci smo se uzeli i prvog sina sam rodila sa 23 godine - za Kurir priča Vesna, koja je u nedelju sa svojom velikom porodicom proslavila treći rođendan najmlađem sinu Pavlu:

- U Međveđi imamo imanje i bar jednom godišnje idemo svi dole. Sva deca su rođena u Italiji. Sinovi nam nose prava srpska imena. I moja i suprugova porodica je velika, naši roditelji imaju po troje dece.

Zbog takvog odrastanja i prelepog detinjstva u velikoj porodici punoj ljubavi, i ja sam oduvek maštala o tome da imam svoju veliku porodicu. Nikada nismo govorili da li želimo dečaka ili devojčicu, ali Bog nam je dao osmoricu sinova i jednu devojčicu.

Milićevići su 2006. dobili drugog sina, Stefana, a onda su se rodili Đorđe, Aleksa, Nikola, Dušan, Petar, Pavle i naposletku Mila.

- Želeli smo da imamo još jedno dete, ali nismo išli na to da pošto-poto dobijemo devojčicu. Oduvek smo govorili da nije važno da li će biti sin ili ćerka, nego samo da je živo i zdravo. Bog nas je nagradio. To što sam majka devetoro dece zaista smatram blagoslovom. Kad smo saznali da posle osmorice dečaka nosim devojčicu, prvo smo mislili da je greška. Braća su dobila jednu malu princezu, a otac svoju ćerku. Bio je sa mnom na porođaju. Ona je jedna mirna beba koju braća obožavaju i ne daju joj da zaplače - kaže ponosna majka:

- Oni su mi najveća pomoć u svemu. Suprug radi u firmi koja se bavi farbanjem i odsutan je po ceo dan. Moj dan počinje u šest ujutru. Prvo kreće spremanje za školu, priprema doručka za dečake. Onda odlazak u školu, kupovina, sređivanje kuće, spremanje ručka, povratak iz škole i sa posla. Po podne je naše porodične vreme, kada smo svi na okupu i uživamo u razgovorima i s našom Milom. Ništa mi nije teško što radim za svoju porodicu.

Vesna ističe da oni, bez obzira što su u tuđini, sa sobom nose duh domovine.

Za nedelju dana Porodica dolazi u Srbiju Mama Vesna kaže i da bi trebalo da za nedelju dana dođu u Srbiju. - Sredili smo dokumentaciju i u novom sastavu bi za nedelju dana trebalo da dođemo u Srbiju da posetimo svoj rodni kraj i naše porodice - kaže Vesna.

- Naša deca su odgajana i vaspitavana po našim pravoslavnim običajima. Svi govore srpski i u našoj kući im je zabranjeno da pričaju na italijanskom. To rade kada se igraju s drugarima, kad su u školi. Ovde stalno pričaju o Srbiji i ponosni su na svoju zemlju. Porodično slavimo sve velike praznike. Suprugova porodica slavi Svetog Georgija, koju ćemo mi jednog dana naslediti onako kako naša vera nalaže. Verujemo da je nama Bog poslao blagoslov - decu!

