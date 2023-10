PSIHOLOG VEĆINE RUSA U SRBIJI OTKRIO ŠTA IM NAJVIŠE SMETA KOD NAS! Zdilar nema dilemu: Ovo ih je POSEBNO oduševilo kod Srba

Od početka rata u Ukrajini kroz Srbiju je prošlo skoro 400.000 Rusa. Većini je naša zemlja bila tranzitna stanica, međutim, mnogi su ostali ovde.

Iako većina Srba smatra Ruse bratskim narodom, običaji, ponašanje i doživljaj sveta se razlikuje između naših naroda.

O tome kako se "ruska duša" privikava na Srbiju, i koje dileme i probleme ima, govorio je gost "Pulsa Srbije" Stevo Zdilar, psiholog iz Rusije, kome je posao da sve te ljude sluša i pomaže im.

Prvo je rekao da je pitanje o dinamici života najčešće koje postavljaju:

- Najčešće pitanje je vezano za brzinu dešavanja stvari u Beogradu, Rusi su navikli da neke probleme rešavaju nešto brže, naprimer što se tiče bankovnog sistema, transporta... Recimo u Rusiji uđete na aplikaciju za donošenje nečega, i ako piše 45 minuta, tada će zaista i doći. Ovde, u Beogradu, je malo drugačije.

Potom je odgonetnuo da li je zaista povezan u istorijskom, ali i religijskom smislu ruski i srpski narod:

- Slažu se super, Rusi su zaista dobrodošli u Srbiju, to se baš oseća, još nisam čuo da je Rus rekao da mu se ovde ne dopada narod ili da su se osećali neprihvaćeno. Sve u svemu, rekao bih da srpski i ruski narod nisu baš isti, ali daleko od toga da su različiti, imamo nešto zajedničko, ali ne mogu da objasnim šta je to.

Onda je otkrio šta se posebno sviđa Rusima:

- To što je srpski narod laganiji, to se pogotovo sviđa Rusima, sve to druženje, gostoprimstvo... Dopada im se što se neko sretne i veoma brzo se uklopi. To se baš vidi, moj klijent mi kaže da ide u teretanu i da je već drugi trening već upoznao Srbina sa kojim je počeo da se druži. U Rusiji tako nešto ne postoji, dosta su hladniji.

