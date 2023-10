SRBI U IZRAELU U NEKOLIKO DANA SLAVILI ROĐENDANE I BEŽALI OD BOMBI: "Čuli smo eksplozije i sirene, bili smo na 150 km udaljenosti"

Avion iz Tel Aviva u kom su bili srpski državljani, mahom hodočasnici koji su evakuisani zbog ratnog stanja, stigao je u Beograd u 10.00 sati, a nisu samo naši državljani bili srećni što su konačno na tlu Beograda.

- Bio sam u Tel Avivu u trenutku napada. Nisam bio blizu Gaze, ali sam bio u Netanji, tamo je sve bilo u redu. U Netanji nije bilo evakuacije, a u Tel Avivu je sve bilo u redu, redovan proces. U Tel Avivu sam čuo sirene, a kod Gaze su se čule svaki čas. Nisam bio u strahu jer sam znao da idem u Beograd. Za mene i za devojku je sve prošlo u redu - kaže jedan ruski državljanin koji je stigao u Beograd letom iz Tel Aviva.

Naša državljanka koja je bila u jednoj od grupa koje su išle na hodočašće, a koja je brojala 56 ljudi među kojima je pet sveštenika, kaže da je njihova grupa sve kontrole u Izraelu prošla bez problema.

- Mi smo bili na 150 kilometara udaljenosti. Čule su se eksplozije i sirene, ali je to sve bilo u daljini. Slava Bogu, bili smo sigurni, došli smo bezbedno. Nije tako strašno, naše familije su paničile. Mi smo bili u Vitlejemu u Palestini, bilo je mirno. Čak smo proslavili i tri rođendana dok smo bili tamo. Ostalo je tamo još naših ljudi, sa njima je vladika Arsenije iz Niša, sreli smo se u hodočašću. Oni čekaju drugi let, ne znamo kada će to da bude - objašnjava.

Kako kaže, uz pomoć Božjeg blagoslova uspeli su da se bezbedno vrate u Srbiju.

- Mi smo hodočasnici koji su išli u svetu zemlju, na sveta mesta koja su najuzvišenija i Bog nas je uzvisio. Kontrolu smo prošli sigurno, kontrola je bila minimalna, pitali su nas da li nosimo poklon za nekog u Srbiju, da li imamo neki nož, makazice, da li smo sve vreme išli u grupi, što mi jesmo - dodaje.

Podsetimo, avion sa srpskim državljanima koji su evakuisani iz Izraela, a u kom su bili uglavnom hodočasnici, krenuo je iz Tel Aviva oko osam sati, a na aerodrom "Nikola Tesla" pristigao je oko 10 sati.

Putnici nisu krili olakšanje što su konačno stigli u srpsku prestonicu i što su na bezbednom.

Svi srpski putnici ističu da je na aerodromu bilo dosta ljudi, uglavnom stranaca, ali da je poleteo samo avion iz Srbije, kao i jedan iz SAD.

