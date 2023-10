NOVOSAĐANKA IVONA IZ AŠKELONA ZA KURIR: Ćerka je rođendan proslavila u skloništu! Da nema "gvozdene kupole" svi bismo izginuli!

Ćerkin 24. rođendan. Subota, 7. oktobar. U 6.30 sati nas je probudila sirena za uzbunu! Njen rođendan smo tog dana proveli u skloništu, dok su se u pozadini čule eksplozije granata, raketa.

Ovim rečima započinje razgovor za Kurir samohrana majka Ivona Fišer (53), Novosađanka koja već 34 godine živi i radi u Izraelu i to u gradu Aškelon koji je već danima prvi na udaru terorista Hamasa. Grad je danima pod kišom raketa, ali kako nam kaže Ivona, ne plaše se oni od raketa, navikli su, ali strah im uteruju teroristi. Prekjuče su celo popodne Ivona i njena ćerka provele u skloništu:

- Ovo su naši ratni rodendani, ćerki je bio u subotu, a moj je danas. Napravili smo tortu u subotu je trebalo i da proslavimo, ali smo zbog rata sve morali da otkažemo. Tortu smo podelili deci u skloništu, bilo je puno male dece i to dece iz Ukrajine koja su iz jednog rata pobegle u drugi - priča nam Ivona.

Dodaje da su se i ranije u Izraelu dešavali napadi terirista ali da niko nije očekivao da će doći do udara ovako vleikih razmera.

- Ovo je prvi put da se nešto desilo bez ikakve najave. U subotu su nas probudile sirene, otišle smo u sklonište koje je u zgradi. Opasno je, ipak, mi smo u prizemnom stanu, a bilo je slučajeva da geleri i rakete padnu u dvorišta. Čim se oglase sirene mi idemo u sklonište bez razmišljanja. Tamo čujemo rakete, čujemo kako bombarduju i čuje se i ta gvozdena kupola, koja skida rakete i to je ono što mnogo znači. Da nema te gvozdene kupole, bila bi veća kastrofa, svi bismo izginuli - kazuje ova samohrana majka, koja inače brine o starim ljudima.

Od subote ne radi, ali će im to socijalno nadoknaditi. Pre dva dana građani Aškelona dobili su nalog da se zatvore u stanove, da se zaključaju, jer je u gradu bilo još nekoliko terorista.

- Napadi raketa jesu opasni, ali su problem teroristi koji se šetaju okolo, raketa padne, ili bude srušena, ali teroristi su problem. Juče ih je bilo nekoliko i ubijeni su! Naravno da strahujemo za život, svako se plaši, ali mi verujemo u izraelsku vojsku. Ovo će sigurno trajati malo duže, ali mora da se reši problem trajno. Za sada ne planiramo da se vratimo u Srbiju, ne razmišljamo o tome - priča Ivona.

Život u gradu za sada funkcioniše, supermarketi i apoteke rade, dok domovi zdravlja dežuraju. Građani sve informacije i obaveštenja kako da postupaju dobijaju putem televizije. Ima i struje i vode, doduše juče je došlo, kaže, do nestanka struje na 40 minuta. Prema rečima naše sagovornice, narod se pridržava svih naređenja, čak i oni najhrabriji.

U kontaktu sa konzulom Nikolicem

Svi se brinu i misle na nas

Ivona Fišer kaže i da je zovu i porodica i prijatelji.

- Svi se brinu, niko ne razume šta se desilo, ovako velika katastrofa nije bila do sada. Počasni konzul Aleksandar Nikolić me je kontaktirao odmah u subotu i sa njim smo stalnu u kontaktu. To su divni ljudi, oni znaju šta se dešava i odmah su nas zvali i pitali da li želimo nazad za Srbiju, da li nam treba pomoć. Misle na nas - ističe ona.