"PROŠLO JE VREME KAŽNJAVANJA NEISTOMIŠLJENIKA" Živanović o otvaranju muzeja Draži Mihailoviću: On je branio poredak kraljevine

Zoran Živanović, advokat i Ratko Krsmanović, predsednik mreže za odbranu čovečanstva, ogranak za Srbiju gostovali su u jutarnjem programu Kurir televizije u razgovoru povodom otvaranja spomenika generalu Dragoljubu Draži MIhailoviću.

U Bregalničkoj ulici broj 24 u Beogradu, danas u 17 časova biće svečano otkriven spomenik i otvorena spomen-soba generalu Draži MIhailoviću. Upčravo se na toj adresi nekada nalazila porodična kuća Draže Mihailovića, komandanta Kraljevske vojske u otadžbini, koji je 1946. godine osuđen na smrt zbog ratnih zločina i kolaboracije s nacističkom Nemačkom nakon čega je streljan.

Krsmanović je razgovor započeo žustrim optužbama da je Draža Mihailović bio izdajnik i saradnik sa okupatorima, zatraživši da "neko pokaže i jedan grob stradalog Nemca od strane četnika".

Na to, njegov sagovornik Zoran Živanović odgovara:

- Ja ovo doživljavam kao izliv komunističke propagande. Jedino su komunisti ovako gledali generala kao moj sagovornik. On je nosilac najviših odlikovanja Amerike i Francuske za svoju ulogu u Drugom Svetskom ratu i učestvovao u velikom broju akcija protiv Nemaca. O tome, ako ništa drugo, svedoči činjenica da je najveći broj ljudi koji su streljani kao taoci bili pristalice generala Mihailovića i to nisu uradili ne znam zašto već zato što su im nanosili štetu. U Banjičkom logoru bili su i komunisti i pripadnici generala i njih je bilo mnogo više - započeo je Živanović.

Ipak, ono što mu se najviše zamera je to što je pored Nemaca, vodio rat i protiv komunista.

- On jeste vodio borbu protiv Nemaca, ali glavni njegov "minus" je što je vodio borbu i protiv komunista i to zato što su komunisti hteli da izvrše državni prevrat. General Mihailović je branio poredak Kraljevine čiji je on oficir pre svega i bio. U procesu rehabilitacije ispitivani su svi ti dokumenti. i tačno je da sud nije mogao da ulazi u to da li je ratni zločinac, jer je on bio mrtav. Ustanovilo se da je i to suđenje bio zločin prema Draži Mihailoviću, jer su mu uskraćeni mnogi zakoni i prava ne samo u svetu nego i kod naši zakoni. On nije mogao da dođe do svog advokata, do svojih dokumenata, da dovede svedoke koji bi mogli da posvedoče u njegovu korist... Njegova rehabilitacija sada je normalan sled događaja... General uživa veliki ugled u Srbiji! - istakao je uz zaključak:

Više nije takvo vreme da mogu da se kažnjavaju ljudi koji nisu komunisti.

