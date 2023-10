SRBIN PREDRAG AVRAMOVIĆ IZ IZRAELA ZA KURIR: Bolnicu u Gazi gađao ISLAMSKI DŽIHAD, krvoločniji su od HAMASA!

Procenjuje se da je najmanje 500 ljudi ubijeno u napadu na baptističku bolnicu "Al Ahli" u Gazi! Uznemirijući prizori i fotografije obišle su svet, a iz Izraela nam se javio Šapčanin Predrag Avramović (49), koji živi u Hod Hašaronu 32 godine i koji tvrdi da Izrael ne stoji iza ovog napada!

Rekao je da je neverovatno što uopšte mora da objašnjava i da se trudi da bi ljudi razumeli protiv koga i čega Izrael ratuje.

- Ratuje se protiv terorističkih muslimanskih organizacija koje ne oklevaju da ubiju svoje nedužne sugrađane, a kamoli građane drugih vera - rekao je Avramović.

foto: EPA Hannibal Hanschke

On tvrdi da izraelska vojska nije bombardovala bolnicu Al-Ahli Arab u Gazi, već da je to, prema njegovim rečima, uradila teroristička organizacija "islamski džihad".

- Grupa koja je nešto manja od Hamasa, ali još krvoločnija. Naravno da Izrael ima i snimke razgovora između njih i Hamasa gde optužuju jedni druge... Kao treće, pitanje je da li je to bila greška i raketa eksplodirala slučajno ili je to bilo namerno (vrlo moguće) jer - tajming nije mogao biti bolji, pred dolazak predsednika SAD Bajdena i sastanka u Amanu sa Kraljem Abdalom i Al- Sisijem koji je na kraju otkazan - istakao je Avramović.

Podsetimo, Avramović je u prethodnom razgovoru za Kurir rekao da poznaje Palestince koji žive u Izraelu, kao i da su živeli u miru.

- Poznajem neke, ima ovde Arapa, oni sebe zovu Palestinci i žive ovde. Imaju izraelski pasoš, prema nama se odnose solidno, imali smo korektan odnos. Pet minuta od nas je veliko arapsko selo, mi tamo kupujemo, oni dolaze ovde, pomažu nam, živimo skoro svi zajedno. To je jedan primer da možemo da živimo zajedno u nekoj harmoniji i to je glavno. Ovde su problem teroristi Hamasa, s njima ne može da se razgovara i kontaktira, Izrael je to pokušavao, ali to je nemoguće. Njihov glavni i jedini cilj je da naprave fundamentalnu muslimansku državu - naveo je on i dodao da je pred njim teška odluka s obzirom na to da njegova supruga insistira da odu u Srbiju.

Kurir.rs