ČOVEK NAŠAO NOVČANIK, VOZIO 30 KM DA GA VRATI VLASNIKU Tamo ga je sačekao pravi šok: "Policija je u 8h došla po mene u firmu"

Gubitak novčanika sa dokumentima vrlo je stresna stvar, i to najbolje znaju oni koji su to prošli. Nekima se posreći pa im pošteni nalazač vrati novčanik sa celim sadržajem i obično za to bude nagrađen. Međutim, da ima i suprotnih primera pokazuje priča jednog korisnika društvene mreže Iks.

Kako je naveo, on je našao novčanik u kojem je na osnovu dokumenata, našao adresu čoveka i odlučio da mu ih lično vrati. Ipak, tamo ga je sačekalo nešto što nikako nije očekivao.

- Našao novčanik, vozio 30 kilometara do adrese da vratim to čoveku, do policije imam 40, računam bliže je. Lik hoće da slika moju ličnu kartu, ja mu ne dam, on zapisao broj tablice i podneo prijavu policiji na sumnju u krađu identiteta - opisao je dramu koju je, kako tvrdi, doživeo.

Našao novčanik, vozio 30 km do adrese da vratim to čovjeku, do policije imam 40, računam bliže je. Lik hoće slikati moju osobnu, ja mu ne dam, on zapisao broj tablice i puknuo prijavu policiji na sumnju u krađu identiteta. Ovi došli po mene u firmu u 08:00, tražili slike po... — Zoran Mijajlović (@z_mijajlovic) October 25, 2023

Ali, prema njegovim rečima, tu nije bio kraj drame već je policija na kraju došla po njega.

- Ovi došli po mene u firmu u 8 sati, tražili slike po...telefonu, uzeli izjavu i nakon četiri sata odbacili sve to i pustili me kući - naveo je.

Posle svega, on kaže da će ubuduće postupiti drugačije.

- Ako ubuduće nađem nešto od nekoga...pinka u džep, dokumenti u smeće i doviđorno - kaže razočarani čovek.

