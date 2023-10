SVI SU OSTALI ŠOKIRANI POSTUPKOM LEKARA U URGENTNOM CENTRU: Doktor Arsenijević imao poseban doček za najstariju pacijentkinju (96)

Pažnjom, brigom i nežnim postupanjem sa najstarijim pacijentima dr Vladimir Arsenijević, specijalista opšte i urgentne hirurgije i načelnik urgentnog prijema Urgentnog centra u Beogradu, pokazao je koliko se razlikuje od mnogih svojih kolega.

Odlazak kod lekara za mnoge pacijente predstavlja svojevrsni stres i neprijatnost, međutim, jedan video na društvenim mrežama pokazao je i dokazao da odlazak kod lekara i postupanje sa pacijentima može biti i te kako biti lepo i prijatno. Ne samo da se ističe po izuzetnoj stručnosti, dr Vladimir Arsenijević, ima i fantastičan odnos sa pacijentima, što je danas i dokazao.

O načinu na koji je dočekao svoju najstariju pacijentkinju pričaće se još dugo Naime, on je baku od 96 godina, koja je došla na pregled, sačekao na ulaznim vratima, uhvatio za ruku i polako poveo ka ordinaciji.

foto: Instagram/drvladimir.arsenijevic

- Koliko imate godina? 96? Sad ćemo da napravimo da bude i 106. Evo, ja ću da je vodim, ona mi je danas omiljena - rekao je uvodeći staricu, koju je i poljubio u ruku.

Kasnije je, okačivši video na svoj profil na instagramu, napisao i da je pregled prošao u najboljem redu.

- Na kraju sve je bilo uredu. Baka je otišla kući, a mi smo joj dali garanciju 10 godina - napisao je u opisu svog videa,

00:16 Doktor Vladimir Arsenijević sačekao baku na ulaznim vratima Urgentnog centra

Inače, još jedan gest dr Vladimira Arsenijevića bio je zapažen ne samo u Srbiji, već i u regionu. Naime, prošle godine je i "Slobodna Dalmacija" pisala je o slučaju Beograđanke, koja je umesto u porodilištu završila igrom slučaja u Hitnoj kod dr Arsenijevića. Naime, kada je osetila da se porađa, sela je u taksi, koji ju je umesto u porodilište, odvezao u Hitnu.

Iako mu to nije bio posao, on je mamu, koja se već bila porodila, primio i zbrinuo nakon rođenja bebe, a posebnu draž celoj situaciji dalo je i to što je upravo tog dana bio njegov rođendan.

foto: Instagram/drvladimir.arsenijevic

- Tog dana sam radio u ambulanti i primio sam poziv da hitno dođem na prijem. Žena se tamo porađala. Doslovce sam preskočio nekoliko kolica u hodniku i trčao do šaltera. Žena se već porodila i u svom naručju je držala dete kada sam ja stigao. Beba je bila muškog pola, zdravorođena, ali je ćutala. Za dve minute, beba i majka su bile zbrinute u ambulanti za reanimaciju - ispričao je tada dr Arsenijević za "Blic.

Pao je predlog da se dečak nazove Vladimir, a kako je ispričao tada bio je to prelep dan za sve.

- Beba nam je ulepšala dan, a ja sam za rođendan dobio najlepši poklon - rekao je tom prilikom dr Arsenijević. Kurir.rs/Blic