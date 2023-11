NOVINARKI KURIRA JELENI S. SPASIĆ NAGRADA ZA HUMANOST ĐOKO VJEŠTICA: Neizmerna mi je čast, važno je da pomognemo najugroženijima!

Novinarki Kurira Jeleni S. Spasić i novinarki nedeljnika "Vreme" Jeleni Jorgačević Kisić uručena je nagrada UNS-a za novinarsku humanost "Đoko Vještica" za seriju tekstova o bolesnom beskućniku Radetu Driniju koji je bolovao od kancera pluća.

- UNS nagradu Đoko Vještica dodeljuje 12 godina. Ovogodišnje dobitnice su novinarke, dve Jelene i to nam je posebno drago ako uzmemo u obzir da su većina dobitnika bile kolege. One su dokazale da humanost za Đokom Vješticom nije umrla i raduje nas činjenica da danas ima novinara koji baštine to što je on radio, koji pomažu ljudima i čine svet boljim. Naše dve dobitnice su učinile veliku stvar.

One su otkrile jednog malog čoveka, nevidljivog za sistem i društvo, i pokazale da takvi ljudi nisu nevidljivi i za novinare. To što su one učinile je neka vrsta melema za njegovu sudbinu i za ono što je zadesilo tog čoveka. Svi znamo kolika je moć javne reči. Ona može biti i melem i mač. One su odabrale ovo prvo i hvala im na tome. Hvala im što prepoznaju i nastavljaju put Đoke Vještice - rekla je Olivera Milošević, potpredsednica UNS-a na svečanoj dodeli, a nagrade je uručio donator Branislav Baćović.

Jelena S. Spasić je rekla da je neizmerna čast i zadovoljstvo biti dobitnik ove nagrade.

- Nadam se da ću je daljim radom opravdati. Drago mi je što smo nagradu dobile baš na ovoj priči. Da nije bilo Jelene koja je prva saznala za gospodina Radeta Drinija ne bih ni ja znala. Ne bih zvala direktora pulmologije dr Mihaila Stjepanovića za vreme Božića, koji je bio na odmoru. Ne bih isto tako smetala gradskoj sekretarki Aleksandri Čamagić koja je sve organizovala za dokumenta. Bio je Božić kada sam ih sve zvala uveče u nezgodno vreme da pomognemo čoveku koji umire i koji nema dokumenta, koji ne postoji za sistem i za društvo, a koji je samo čovek i ima pravo da živi i da umre kao čovek - istakla je Jelena i nastavila:

- On je umro kao čovek šest dana nakon što je smešten u bolnicu. Dobio je i dokumenta. Imao je ime i prezime i mogao je da bude sahranjen kao čovek, a ne kao NN lice u nekoj zajedničkoj grobnici. Zato mi je izuzetno drago što smo dobile nagradu za ovu priču i nadam se da će oni koji odlučuju videti našu nagradu i čuti da je palijativna nega i zbrinjavanje zaista veliki problem u Srbiji.

Po podacima Belhospisa, organizacije koja se bavi palijativnom negom, oko 20.000 ljudi premine samo od malignih bolesti i nisu jedini koji zahtevaju palijativnu negu, a svega 33 posto, dakle trećina, bude u bolnici. Univerzitetski klinički centar Vojvodine je kovid bolnicu Mišeluk pretvorio u centar za palijativnu negu što je sjajno. Ima još dve kovid bolnice koje su i dalje prazne i nadam se da će bar deo tih bolnica biti namenjen za palijativnu negu jer kao što svi imamo prvo da živimo imamo pravo i da dostojanstveno umremo.

Jelena S. Spasić će deo svoje novčane nagrade pokloniti malenom Viktoru Putici, dečaku-lepritu kome je neophodna naša pomoć da bi u SAD primio preskupu terapiju.

Jeleni Jorgačević Kisić je rekla da joj je velika čast biti dobitnik ove nagrade.

- Jedna od najvećih privilegija našeg novinarskog posla je upravo mogućnost da učinimo ljude koji su za sistem neviljivi vidljivim. Ne treba da zaboravimo te dve borbe, borbu za javni interes i borbu za čoveka koji je sistemu nevidljiv onda džaba i radimo ovaj posao. Palijativna nega u Srbiji je na niskom nivou i na tome mora da se radi. Za Radeta sam saznala od Ivane Radojičić, koja mu je pomagala. Nakon teksta su me zvali sagovornici, ljudi koje sam jednom videla u pokušaju da pomognu. Uključila se Dragana, onda je Jelena uspela da smesti Radeta u bolnicu tako da se pokazala snaga udruženog dobra.

Nagrada za novinarsku humanost "Đoko Vještica" dodeljuje se za medijske priloge u štampanim, elektronskim ili onlajn medijima koji pokreću i motivišu pojedince i javnost za ostvarivanje humanih akcija i ciljeva, kritikuju socijalno neodgovorno ponašanje u društvu i podstiču solidarnost i uzajamnost. O nagradi je odlučivao žiri: Milan Popović, prošlogodišnji dobitnik nagrade i predsednik žirija, Branislav Baćović, pokrovitelj, Aleksandar Simić, Gordana Eror, kao i Miloš Bato Milatović.

