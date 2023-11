USKORO KOD ZUBARA SAMO SA KNJIŽICOM: Usluge stomatologa biće PONOVO BESPLATNE za sve građane u Srbiji

Usluge stomatologa ponovo će biti dostupne svima uz zdravstvenu knjižicu. Bilo da je u pitanju vađenje zuba, popravka, ili pak čišćenje kamenca, ponovo će sve biti besplatno u domovima zdravlja. Ovu uslugu na teret Fonda do sada koristila deca, trudnice ili stariji od 65 godina, dok su ostali plaćali.

Ministarka zdravlja prof.dr Danica Grujičić pojasnila je da je cilj vratiti stomatologe u domove zdravlja i u gradskim i u seoskim sredinama.

- To znači da će građani koji imaju overenu zdravstvenu knjižicu moći da koriste besplatne stomatološke usluge. Na ovaj način će besplatne stomatološke usluge biti dostupne svima koji imaju overenu zdravstvenu knjižicu, ali će i mnogi nezaposleni stomatolozi dobiti posao. Da bismo to realizovali, radimo na promeni zakona koji će to omogućiti. Porodični lekar kroz primarnu zdravstvenu zaštitu mora dobiti mesto koje mu pripada. Porodični lekar znači, briga, preventiva, dostupnost. Cilj nam je da napravimo dostupan i efikasan zdravstveni sistem od Subotice do Prizrena - objasnila je ministarka Grujičić.

Građani su ovu ideju podržali, ali i lekari koji smatraju da je u minulom periodu napravljen propust kada je stomatološka služba bila dostupna u domovima zdravlja samo određenim kategorijama.

Dr Aleksandar Stojanović, direktor DZ Palilula u razgovoru za Telegraf.rs kaže da u njegovoj ustanovi ima dovoljno stomatologa, da je ideja dobra i da podržava ministarku Grujičić u ovom predlogu.

- Iako oni načelno nikada nisu ni odlazili iz domova zdravlja, mi ih recimo imamo oko 40, usluge su bile sužene na određenu populaciju. Problem je što je država u jednom momentu odlučila da uradi ovu promenu, te su neki stomatolozi izgubili posao, jer se sam obim posla u državnoj ustanovi suzio te su radili samo sa trudnicama, decom do 18 godina, i ljudima preko 65 godine proteze. Jer vi danas ako imate 30 godina ne možete da dođete sa knjižicom da platite i da vam se popravi zub. A znamo da je oboljenje zuba rizično, ljudi u Srbiji ne mogu da vode računa o zubima ako platežno nisu sposobni - kaže dr Stojanović.

Prema rečima Stojanovića, ovaj potez je dobar i građanima će puno značiti.

- Kao što pacijenti idu kod specijalista određenih grana tako će uz knjižicu moći da popravljaju zube, očiste kamenac, dakle, ne samo deca, trudnice i stariji od 65 godina, svi će moći to da koriste. Ja to podržavam, jedan deo stomatologa će ujedno i dobiti posao što je dobro. Recimo, u DZ Palilula, ima ih dovoljno jer nikada nisam prekidao taj kontinuitet, ali je pitanje je koliko su oni radili, koliko su posla imali zato što je sužena populacija. Ljudi su se zapustili, došlo je do obolenja a mi lekari znamo kada imate pokvaren zub to se povezuje sa ostalim organima, recimo sa srcem. Čovek sa zdravstvenom knjižicom treba da bude ravnopravam svugde kada je zdravstvena nega u pitanju - kaže dr Stojanović.

