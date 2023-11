KURIR SAZNAJE Suspendovana učiteljica OŠ "Braća Jerković"! Slučaj sa đakom i kapuljačom podelio javnost! Zaposleni u štrajku!

Kolektiv OŠ "Braća Jerković" u Železniku obustavio je nastavu u znak podrške suspendovanoj koleginici, koja je navodno jednog učenika četvrtog razreda povukla za kapuljaču, nezvanično saznaje Kurir!

Taman što se smirila situacija sa šugom u ovoj osmoletki u Železniku sada je nastao novi problem jer jedan đak, kako saznajemo, nije poslušao šta mu je rečeno.

- Učiteljica je navodno povukla jedno dete za kapuljaču. Ona im je bila na zameni, četvrti razred je u pitanju. Rekla im je da ne napuštaju učionicu, a to dete se oglušilo o to i onda ga je ona povukla. Dete je kući došlo uplakano i prijavilo je roditeljima, a učiteljicina priča je bila nešto drugačija. Roditelji su to prijavili i ona je suspendovana. Preko roditeljskih grupa je stiglo obaveštenje da nastavnici neće držati nastavu i da ne šaljemo decu u školu - rekla je za Kurir jedna majka čije dete pohađa ovu školu.

foto: Printscreen YouTube

Kaže i da je nastavu držala samo jedna učiteljica.

Sa druge strane, kolektiv škole pružio je podršku koleginici i obustavio nastavu.

- Koleginica je suspendovana automatski po prijavi roditelja, bez ikakvog utvrđivanja činjeničnog stanja, jer "to je po zakonu". Ovo nije samo podrška koleginici već vapaj prosvetnih radnika za prestankom poniženja i neuvažavanja naše profesije i našeg položaja, u nadi da ce se u sustemu obrazovanja realizovati nove reforme, koje će zaštiti prava prosvetnog radnika onako kako on to zaslužuje, bez omalovažavanja ili dovođenja u veoma tešku situaciju, kako profesionalno tako i psihološki - naveo je kolega suspendovane učiteljice u pismu Kuriru.

U školi su nam rekli da neće davati saopštenja, već da će "saopštenje ići preko Ministarstva prosvete". Odgovore od Ministarstva prosvete nismo dobili do objavljivanja ovog teksta.

