"ŠTA SMO MI PRIVATNICI, ULJEZI U SISTEMU?!" Žučna rasprava zbog besplatnih stomatologa: Njena odluka je POTPUNI PROMAŠAJ!

Sledi još dobrih vesti poput ove da će besplatne usluge stomatologa ponovo biti dostupne svima. Bilo da je u pitanju vađenje zuba, popravka, ili čišćenje kamenca, ponovo će sve biti besplatno u domovima zdravlja. Ovu uslugu na teret RFZO do sada su koristila deca, trudnice ili stariji od 65 godina, dok su ostali plaćali.

A šta na ovo kažu direktori domova zdravlja, ali i privatni stomatolozi, saznali su gledaoci Kurira od gostiju: direktor Doma zdravlja Palilula dr Aleksandar Stojanović i predsednik Udrženja privatnih doktora stomatologije Srbije dr Zoran Varga.

Stojanović, osvrnuvši se na stanje u Srbiji i veliki broj privatnih stomatologa koji rade i otvaraju svoje ordinacije, rekao je da stomatologija skupa "rabota", ipak, on je optimista i smatra da će odluke ministarke zdravlja Danice Grujičić koja je izjavila da je cilj da se stomatolozi vrate u domove zdravlja i u gradskim i u seoskim sredinama, biti korisna.

"Besplatne stomatološke usluge biće dostupne svima koji imaju overenu zdravstvenu knjižicu, ali ono što takodje treba istaći je i da će mnogi nezaposleni stomatolozi dobiti posao".

Na optimistične izjave Stojanovića kako će ova odluka doneti mnoge dobrobiti građanima Srbije, sagovonik Varga se ne slaže i smatra da je pogrešno što nisu kontaktirani stomatolozi da se čuje i njihovo mišljenje.

- Uvek je ministar zdravlja lekar, ali bar neki pomoćnik bi trebalo da bude stomatolog koga bi trebalo da pita za savet. Ovo što je sada donela, mislim da je to potpuni promašaj. Postoje privatni stomatolozi i državna služba. Državna služba je bila skupa, neefikasna i loša. Stomatolozi su dobili otpremnine i bili prevremeno penzionisani. Sve privilegije državnog stomatologa može da dobije i privatni stomatolog i da građanin ide kod privatnog stomatologa o troškuu državnog fonda! Zakon nam to omogućava, Ustav nalaže iste uslove za privatan i državni sektor, ali u praksi, već 36 godina mi smo uljezi u svojoj državi! Dr Danica je našla da priča sa privatnom stomatologijom ima nas preko 5.000! Sve države su regulisale to, samo Srbija ne... Ne mogu da napišem čak ni recept za antibiotik, pacijent mora da ga plati! Samo je Danica trebalo da nađe stomatologa iz Komore i da porazgovara u upravnom odboru. Mi ne postojimo za sistem, zašto bi sada vraćali sistem iz doba socijalizma - rekao je Varga, koji naglašava da se 36 godina bori svim silama za ravnopravnost privatnih i javnih sektora.

Stojanović se nije složio i istakao je:

- Privatna i državna komora to su dve druge stvari. Interes države, a ja sam direktor sistema. Ja zastupam da svi građani imaju isto lečenje i to besplatno. Ja nemam protiv privatnika ništa, niko vas nije terao da budete privatnik - rekao je Stojanović Vargi, na šta je Varga odgovorio:

- Nije bilo mesta za mene u državnom sektoru. Država treba da da knjižicu u ruke čoveku da može da dođe kod mene, besplatno, ja imam sva ista prava kao vi, nisam ja uljez u sistemu. Ustav kaže da smo izjednačeni! A u državnom zubar dođe obuče se, odradi i ode. A ja sve sam plaćam i čistačicu i sve...

Stojanović je odgovorio:

- Jednog dana hoćemo biti izjednačeni. Ovo se ne slažem. Ja sam otvorio u mom domu zdravlja komercijalni zubarski deo, to jest deo gde građani plaćaju, ali po manjoj ceni, ista usluga samo što je ovo državno, a ono privatno... Što se vi nervirate, opustite se malo...

