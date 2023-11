"MI SMO JEDINI IZ REGIONA IZLAGALI NA SAJMU NAORUŽANJA U BANGKOKU" Radulović: Ovo su DVA najtraženija srpska UDARNA PROJEKTA

U Kraljevini Tajland, u Bangkoku, u toku je Međunarodni sajam naoružanja i vojne opreme. Redovan posetilac ovog sajma je i vojno-politički anlaitičar Vlade Radulović koji se uključio u program Kurira uživo iz Bangkoka.

foto: Ministarstvo Odbrane, Kurir televizija

Voditeljka ga je pitala da li ima neke razlike u odnosu na ranije godine, a zbog aktuelne geopolitičke situacije u svetu, i novog ratnog sukoba koji je u međuvremenu izbio na Bliskom istoku, kao i da li je sve to možda uticalo na posećenost sajma, ne samo kada je reč o posetiocima već i izlagačima....

Nedavni sajam naoružanja u Bangkoku postao je centralno mesto okupljanja vojnih stručnjaka i poslovnih lidera iz oblasti odbrane.

Radulović je izneo ključne detalje o upečatljivoj ponudi srpske vojne industrije i njene sveobuhvatne zastupljenosti na sajmu, a zatim naglasio kompleksnost pitanja koja se tiču aktuelnih sukoba širom sveta, ističući da se svako od tih pitanja može sagledati iz više uglova.

1 / 5 Foto: Kurir

- Svako pitanje ima dve strane medalje - naglasio je Radulović.

Otkrivajući neke od najznačajnijih trendova, Radulović je skrenuo pažnju na sveprisutnost bespilotnih platformi, robotizovanih sistema, dronova, lakih projektila i bespilotnih letelica, koji su bili snažno predstavljeni na sajmu.

U isto vreme, Radulović je istakao značaj različitih radarskih sistema, od 3D do multinamenskih, posebno naglašavajući njihovu ulogu u detektovanju sporije letećih malogabaritnih ciljeva.On je odao priznanje predstavljenim različitim radarima, njihovoj raznolikosti i tehnološkoj inovativnosti.

- Ono što je najinteresantnije su dva udarna projekta koje je Srbija donela na ovaj sajam, i to je Miloš Dva i Nora nove generacije. Sve delegacije kada dolaze na naš paviljon, prvo dolaze do ova dva projekta. Kompanija Srbija proizvodi od balističke opreme i municije velikih kalibra, do nevođenih raketnih zrna, do projekata kao što su Tamnava, Lazanski, višenamenski brzi patrolni čamac...Samo je Republika Srbija ovde. Jedino je još prisutna Bugarska i Mađarska - rekao je Radulović.

Kurir.rs

