"TREBA SE DRŽATI ONOG ŠTO JE POTPISANO" Beriša o političkom napretku Srbije i pregovorima sa Prištinom: Ovo je put SVIH NAS

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je juče da nikada neće potpisati tzv. nezavisnost Kosova, odgovarajući tako, kako je naveo, na neistine koje se iznose u predizbornoj kampanji

foto: Kurir televizija

Čuli smo šta je izjavio predsednik,ali ono što je sigurno,sada se gotovo svi slažu,jeste da će pitanje KiM biti jedna od glavnih tema predizborne kampanje u Srbiji,kao i da će svako od učesnika na izborima probati na svoj način da koristi tu temu.

Tu se i postavlja pitanje zašto je pitanje KiM u predizbornoj kampanji za neke jedna vrsta manipulativne teme i zašto ni danas nemamo po tom pitanju društveni konsenzus,zbog čega nismo ujedinjeni oko tog pitanja,ali i zašto se još uvek govori o poruci predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen koju je iz Prištine uputila Beogradu o defakto priznanju tzv. Kosova i da li sam taj izraz zapravo zvuči strože nego što u suštini jeste,kao i u čije ime ustvari govori Ursula fon der Lajen?

O tome je razgovarao Demo Beriša, predsednik Matice Albanaca Srbije sa voditeljkom Snežanom Petrović u jutarnjem programu Kurir televizije uživo

Beriša je istakao potrebu za oprezom u trenutnom političkom ambijentu, naglašavajući važnost poštovanja postojećih sporazuma i međunarodnih ugovora.

Jedno od ključnih pitanja koje je Beriša postavio odnosi se na raznolikost političkih stavova unutar zemlje. Komentarišući trenutnu političku trku, on je rekao:

- Imamo već trku određenih političkih partija iz opozicije koji su u ovom trenutku...vraćanje gospodina Jovanovića na političku scenu i gde mu je moto isključivo kako će on pokušati da narodu objasni da treba upravo se ponašati kako je gospođa Usrula fon der Lajen govorio da se Kosovo prizna de facto.

12:37 DEMO BERIŠA O POLITICI SRBIJE

Govoreći o pravnim aspektima situacije, Beriša je naglasio važnost poštovanja Ustava Republike Srbije i međunarodnih ugovora, ističući kršenje rezolucije 1244 od strane određenih strana ugovora, posebno onih koji su zaduženi za sprovođenje sporazuma.

- Jer je Ustav Republike Srbije važeći. Čini mi se da i međunarodni ugovor, u kome smo mi pristali, govori o rezoluciji 1244. Isto tako je jasan. Koga krše? Pa krše ga rezolucija 1244 - naglasio je Beriša.

Dodatno, Beriša je izrazio zabrinutost zbog nedostatka jasnog političkog kursa u vezi sa kosovskim pitanjem, ističući potrebu da se održi dosadašnji put i sprovedu prethodno postignuti sporazumi.

- Treba se držati onoga što je do sada potpisano i sprovesti to, jer je to zapravo put kojim treba da idemo, a ne sada sve ono gurnuti na stranu i doći do novih ideja - rekao je Beriša.

Ističući važnost suštine problema, Beriša je naglasio nedostatak fokusa na suštinske probleme koji su doveli do trenutne situacije između Beograda i Prištine.

- A niko se ne bavi suštinom problema zbog čega je došlo do te situacije koju i danas imamo u odnosu Prištine i Beograda. To je upravo nepojmljivo - naglasio je Beriša, naglašavajući potrebu za dubljom analizom problema.

U vezi sa pritiscima na Srbiju, Beriša je primetio da su oni deo kontinuiranog procesa, povezanog sa prethodnim pregovorima.

- Mislim da je to jedan kontinuiran proces, tako kažu pritisci, ali je povezano u stvari sa ovim prethodnim pregovorima - istakao je Beriša.

Na kraju svog govora, Beriša je apelovao na političke aktere da se fokusiraju na nacionalna pitanja i održe jedinstvo u rešavanju kosovskog pitanja.

- Zar ne bi trebalo da bude za sve građane ove države jedan put kojim se ide u smislu rešavanja najvažnijih nacionalnih pitanja poput kosovskog pitanja? - zapitao je Beriša.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

12:37 DEMO BERIŠA O POLITICI SRBIJE