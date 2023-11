"OVO NIJE FOTOMONTAŽA, JEDNOM SMO NAŠLI FEDERE OD KREVETA" Doktor Arsenijević otkrio šta sve LJUDI GUTAJU I SPISAK JE ŠOKANTAN

Nedavno je u ovu ustanovu došao pacijent koji je progutao viljušku! Drugom je pronađen dezodorans u telu! Ima onih kojima vade i federe od kreveta, kašike i četkice za zube!

- Gutanje stranih tela veoma je opasna stvar. Iako deluje malo senzacionalistički kada se pokaže da je neko progutao viljušku, ali tu su i opruge i federi iz kreveta, kašike, četkice za zube... Sada bi se svi šokirali kako to sve izgleda. Ja vam neću objašnjavati, iako znam kako to pacijenti rade. To bi bila promocija nečega što ne valja. Ali ću vam reći da se u Urgentnom centru često dešavaju takve pojave. To nije ni malo naivno. To su vrlo ekstremne situacije. Da su pacijenti u teškom stanju, možda i psiho-organskom. Tako da u jednom segmentu vi morate ipak da se zapitate zašto oni to rade. Tada brzina timskog rada i reakcije mora da bude adekvatna - kaže dr Vladimir Arsenijević.

Navodi i da to nije ništa novo i da, iako potpuno bizarne, ovakve situacije su česte.

- Ono što mene brine u poslednje vreme to je akcidentalno, znači zadesno unošenje stranih tela na proslavama. Čuli ste skoro za slučaj kada su deca sa kolačima progutala i žicu na rođendanu. Tako je i sa odraslima - upozorava dr Arsenijević.

On apeluje na ljude da obrate pažnju, jer u tim dodacima na tortama i kolačima ima mnogo delove koji su nejestivi.

- Isto tako prirodni otvori u našem organizmu nisu napravljeni za strana tela i oni mogu da naprave komplikacije opasne po život. Ono što mi gledamo kod pacijenta to je da može prirodno da ga izbaci ili mora operativno. Kada se probije crevo i tako dalje, to je indikacija za hitnu hiruršku intervenciju. Nemojte nikad da zaboravite da su takve intervencije skopčane sa komplikacijama koje mogu biti opasne po život - upozorava dr Arsenijević.

Iako je mladim lekarima to u početku zanimljivo, kasnije, kada dobijete seriju pacijenata, nije baš tako.

- Razgovarao sam sa tim ljudima kako su to uradili, to su specifične pripreme za sve to. Znači, neki ljudi to rade ciljano, međutim ono što je još tragičnije to je neciljano, zadesno. To se događa kada su ljudi u mlađoj populaciji. Isto tako noćni život, dnevni život, tehnološka revolucija doveli su nas u neko novo doba gde imamo sad i neke nove komponente. Uglavnom se sve stvari u nekim noćnim satima dešavaju kada je uvek i velika gužva, kada treba odvojiti bitno od nebitnog, treba biti posebno obazriv prema ovakvim pacijentima, zato što uvek treba štititi njegov interes u smislu zašto je do svega toga došlo. Prvenstveno se mora pomoći pacijentu, nikako ulaziti u tu priču zašto je to neko uradio - kaže dr Arsenijević.

Doktor Arsenijević pokazao je i snimak na kome se vidi dezodorans koji se nalazi u telu pacijenta.

- Ovo nije fotomontaža. Nemojte se igrati, jer jedna od komplikacija ovakvih igračkica može da dovede do vađenja kolostome, odnosno creva na prednjem trbušnom zidu - kaže dr Arsenijević.

