"MAMA, ŠTA SVE IMA IZRAELSKA VOJSKA" Ljubinka i dalje u šoku: I pored sve tehnologije, 3.000 TERORISTA je masakriralo nevine ljude

Porodica Nikolić je pre više decenija iz rodnog Šapca otišla u Izrael da živi. Tamo su se skrasili u gradu Azur pored Tel Aviva, gde ih je i zatekao napad Hamasa na Pojas Gaze 7. oktobra.

Ljubinka Nikolić se nakon napada na kratko vratila u Srbiju, ali sada je s porodicom ponovo u Azuru, odakle se i javila u program Kurira uživo i ispričala kako sada izgleda život u tom gradu.

Ispunjena bolom i šokom, opisala je scene koje su najviše ostavile trag u njenom sećanju:

"Ovo je strašno", započela je Nikolić potresena utiscima.

- Oni su uradili stvari koje čovekov mozak ne može da zamisli, a oni su to uradili. Ubacili su bebu u šporet, u tim kibucima su ušli u kuću, ubili su majku, oca... Svedočila sam užasnoj slici bebe izgorele u kuhinjskom šporetu. Ne mogu ni da govorim o tome - rekla je.

Ističući da ovaj narod nije zaslužio takvu patnju, Nikolić je izrazila duboko razočaranje i gnev prema izvršiocima ovih surovih zlodela.

- Šta su uradili? Ništa. Ako imate nešto protiv, pa bacite raketu, a ne pravite takve masakre! Zaklali su dete pred kamerama, a majka je sve gledala. Trudnoj ženu su isekli stomak, izvadili bebu i iseckali joj glavu. Ubili su roditelje, a malu devojčicu od tri godine kidnapovali i sada je tamo sama - ispričala je Nikolić.

Stalno su u strahu tokom napada.

- Sve je jedno isto, ove rakete... Sirene su odjekivale, a mi smo se skrivali po sobi. Strahovala sam da nas ne nađu i ne počnu da nas kolju. I onda je moja ćerka otputovala za Srbiju sama. Bilo je strašno, nismo znali šta da očekujemo.

S obzirom na ovakvu nepredvidivu situaciju, Nikolić je podelila svoje strahove za sigurnost svog naroda.

- Nikome nije jasno kako su uspeli, pored tako jake vojske i tehnologije. Tri hiljade terorista je uspelo da uđe u Izrael. Ovo je nešto najstrašnije što sam doživela - dodala je Nikolić.

Ističući duboko poštovanje prema jevrejskom narodu, koji je u prošlosti pružao pomoć njenom narodu, Nikolić je naglasila spremnost Jevreja da pomognu u ovakvim situacijama.

- Oni toliko hoće da nam pomognu... Verujte mi, možda je nekoliko njih pomoglo više nego moja familija - rekla je Nikolić i nastavila:

- Svi pričaju o tome, ne pričaju toliko o raketama "bila je sinoc sirena", ne, svi pricaju o ovom masakru i o ovom će se godinama pricati. To je nešto najstrašnije. Koliko puta je za ovih 30 godina to bilo ovde, prošla sam i dosta ratova i njihovih vojnih akcija, nikad nismo pomislili da odemo za Srbiju, svaki put smo ostajali. Ovo je sad bilo toliko strašno da smo imali strah, mozda nisu pobili sve. Kazu da su ušli 3.000, 1.500 su pobili, gde su tih 1500, mozda su tu negde kriju se, doći će mi pred vrata... Svašta nam je dolazilo na pamet - istakla je.

Nikome u Izraelu nije jasno kako su pripadnici Hamasa uspeli da prođu pored jake vojske i tehnologije.

- Moj sin je tu služio vojsku, on je baš bio na gvozdenoj kupoli, i on kaže "mama koja tehnologija, šta sve poseduju", on nama nije smeo da priča sve, ali kaze da je to nešto nemoguće šta imaju. E sad nikome nije jasno kako su uspeli da propuste 3.000 terorista da uđu u Izrael.

