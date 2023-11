"AKO PUTUJEŠ TAMO, POSTOJI JEDNO PRAVILO- OČEKUJ NEOČEKIVANO" Seničić i Karan o putovanjima u ratna područja: Nikada ne radite ovo

Leto i letovanja su uveliko iza nas, ali za sve ljubitelje putovanja jesen ima posebnu draž. Ovo su meseci kada turističke agencije nude aranžmane u uvek toplim državama kao što je Egipat, kao i po evropskim centrima turizma. Međutim sukob Izraela i Hamasa uneo je dodatnu zabrinutost i uznemirenost među putnike budući da su sve češće informacije

O ovome su razgovarali Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne alijanse turističkih organizacija Juta i Ljuban Karan bivši oficir KOS-a u jutarnjem programu Kurira.

Karan je ocenio trenutnu situaciju otežanom zbog terorizma.

- Ako dođe do eskalacije, i mogućeg uključenja Hamasa u sukob, jer će se on onda proširiti, ali bitno je to da bi to bio okidač za pokretanje terorizma širom sveta, odnosno Zapadne Evrope. Postoji jedno jedino pravilo - Očekuj neočekivano - rekao je Karan i ipak naglasio da su ove destinacije najatraktivnije leti.

Seničić posebno ističe proleće kao najunosnije za putovanja:

- Proleće donosi posebnu draž za putovanja, naročito kroz gradske ture koje obuhvataju regije poput Severne Italije i Bavarske - rekao je i naglasio da turističke agencije nude raznovrsne opcije, od pristupačnih autobuskih tura do ekskluzivnih destinacija poput Egipta, Tunisa, Tanzanije i Kube.

- Putovanje u današnjem kontekstu zahteva dodatnu pažnju i pripremu. Važno je pratiti situaciju i prilagoditi planove u skladu sa promenama - savetuje Seničić.

Kada je reč o terorizmu, on naglašava da ne postoji univerzalno pravilo za predviđanje terorističkih napada.

- Mora se biti odgovoran prema sebi i drugima. Izbegavajte političke skupove, velike manifestacije i sportske događaje, koji često postaju meta terorističkih napada dodaje Seničić.

Turistima se preporučuje i kontaktiranje konzularnih predstavništava i turističkih agencija kako bi bili informisani o aktuelnim dešavanjima i procedurama u hitnim situacijama.

