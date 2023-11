SVEŠTENICI, IMAMI, KAPELANI I RABINI U SLUŽBI JAČANJA ODBRAMBENIH ORUŽANIH SNAGA SRBIJE: 10 godina od obnove verske službe u VS

Vojni sveštenici stupili su 1. avgusta 2013. na dužnost u Vojsci Srbije, čime je pre 10 godina otvoreno novo poglavlje u dotad skrajnutoj tradiciji verske službe, započetoj još u prvim godinama 19. veka.

Tim povodom danas će biti svečano obeležena decenija ponovnog uspostavljanja ovog, pokazalo se kroz istoriju, važnog segmenta oružanih snaga, a koji je tradicionalno bio prisutan od 1839. pa sve do okončanja Drugog svetskog rata, kada je ukinut pod režimom komunističke vlasti.

Shodno ustavnim pravima svakog pripadnika Vojske Srbije na ostvarivanje slobode veroispovesti i to isključivo po sopstvenoj volji, verska služba organizovana je na osnovu Zakona o Vojsci Srbije od 1. januara 2008. a Vlada Srbije propisala je Uredbu o vršenju verske službe u Vojsci Srbije 24. marta 2011. godine.

Pod okriljem Ministarstva odbrane i sa oficirskim činovima služe pravoslavni sveštenici, islamski imami, katolički kapelani, jevrejski rabini. I svi sa jednim ciljem da kroz molitve i razgovore s vojnicima doprinesu slozi i jačanju odbrambenih snaga Srbije.

Glavni vojni imam Mustafa Jusufspahić

Iako su različite vere i nacije, pripadnici Vojske Srbije imaju zajednički cilj - odbranu otadžbine!

Odnosi među njima su na zavidnom nivou, a u prilog tome ide i jedinstveni bogoslužbeni prostor, islamski i pravoslavni, u Novom Pazaru.

Muftija beogradske Islamske zajednice Srbije i glavni vojni imam Vojske Srbije Mustafa Jusufspahić napominje da je Srbija posle 75 godina otklonila nepravdu prema svom vojniku.

- U poslednjih deset godina uspostavljena je duhovna podrška - verski službenici VS, kao što su vojni sveštenici i verski referenti, pružaju duhovnu podršku vojnicima, oficirima i zaposlenima u vojsci. Vojska Srbije promoviše i poštuje versku raznolikost među svojim pripadnicima, a verska služba VS je tu da podrži različite verske potrebe. Verska služba VS obeležava verske praznike i organizuje verske obrede i ceremonije za pripadnike vojske koji to žele - naveo je glavni vojni imam Jusufspahić, koji ima čin potpukovnika.

Islam je, dodaje, u korenima državnosti Srbije i ovo pokazuje da funkcija islama nije samo da brani građane od spoljašnjih napada i unutrašnjeg nereda, već i da omogući pojedinim muškarcima i ženama da ostvare principe svog verovanja u društveno-ekonomskim okolnostima njihovog praktičnog života.

- Veza islama i odbrane zemlje najbolje će se pokazati kroz reči Božjeg poslanika Muhameda (neka je mir i spas na njega): "Ne razdvajaj veru od ljubavi prema zemlji." Ljubav prema zemlji je deo vere. Prema tome, voleti zemlju, braniti je, obaveza je svakog muslimana u onoj zemlji koja ne uzurpira prava muslimana. A mi u ovoj zemlji, hvala bogu, imamo i pravne akte i sva prava koja su data svima, data su i nama muslimanima - napominje muftija Jusufspahić.

Glavni vojni imam podseća da muškarci i žene koji služe u oružanim snagama Srbije imaju pravo na versku slobodu kao i pripadnici šire javnosti:

- Pripadnici službe su obično udaljeni iz svojih domova i mogu čak biti poslani u strane zemlje. Ovi pojedinci nisu u mogućnosti da klanjaju i da se mole u svojim matičnim bogomoljama i mogu biti mnogo kilometara daleko od bilo koje kojoj verskim uverenjem pripadaju. Tako da je to bio realan problem za pripadnika naše vojske koji smo mi kao verska služba VS počeli rešavati. Vojna kapelanija je stvorena da obezbedi ovu potrebu.