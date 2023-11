RUSKINJA SE PRESELILA U BEOGRAD, PA SE IZNERVIRALA: Elizabeta se obratila Srbima - "Ne razumem zašto postoje ova pravila" (VIDEO)

Ruskinja Elizabeta Tarasova (23) se pre pet meseci preselila u Srbiju. Kao i svaki stranac, već je uvidela prednosti i mane naše zemlje. Ipak, neke su joj ostale urezane u sećanje. Ova mlada devojka odlučila je da svoj život podeli sa drugima na internetu, te se svakodnevno snima za društvenu mrežu TikTok i priča o svom iskustvu u Srbiji.

Jedan od njenih videa zainteresovao je sve Srbe, a Elizabeta u njemu objašnjava kako nikako ne može da se navikne na semafore u našoj zemlji.

- Ovo je jedna stvar koja me je iznenadila u Srbiji. Kada prelazite put kao pešaci, automobili i dalje mogu da voze ka vama. Ovo se odnosi na situaciju kada automobili moraju da se okrenu, a pešacima je i dalje zeleno svetlo. U većini slučajeva vozači propuste pešake, ali ponekad ne mare za pešake i uopšte ne uspore. Ne razumem zašto postoje ovakva pravila - rekla je Elizabeta u jednom od svojih videa.

Ipak, ona pojašnjava da su na nju veći utisak ostavile naravno lepe stvari. Kaže da već razume pomalo srpskog jezika, ali da još uvek nije stekla prijatelje koji su rođeni ovde.

- Pre više od godinu dana otišla sam iz Moskve sa svojim dečkom zbog privatnih razloga. Prvo smo živeli u Turskoj, a sada smo u Beogradu već pet meseci. Nažalost, još uvek ne pričam srpski, tako da nisam uspela da pronađem prijatelje koji su rođeni u Srbiji. Učim jezik sama, ali lagano. Već uspevam da pročitam male poruke i da pričam pomalo sa nekim ljudima u svakodnevnim situacijama. Ipak, ovde imam prijatelje koji su takođe iz Rusije i nalazimo se s vremena na vreme. Takođe moj najbolji prijatelj živi u Crnoj Gori. Naravno, često se čujem sa svojom porodicom putem video poziva.

Oduševljena prirodnim lepotama zemlje

Ova Ruskinja koja se doselila u Srbiju uspela je u kratkom roku da obiđe neke od najlepših predela naše zemlje, a priča da je oduševljena prirodnim lepotama.

- Najviše mi se dopada to što u Srbiji mogu da putujem automobilom. Sve se nalazi vrlo blizu. Već smo imali prilike da posetimo neke od najlepših predela Srbije kao što su Uvac, Golubačka tvrđava, jezero Zlatar, Gostilje... Priroda ove zemlje je toliko raznolika i unikatna - kaže nam Elizabeta.

Iako iz njenog iskustva Beograd i Moskva pomalo liče, kaže da se razlika primeti kada se zađe dublje u našu zemlju, a najviše su je iznenadili stadioni.

- Sa jedne strane Beograd je vrlo sličan nekim delovima Moskve, ali ako uzmete Srbiju kao celinu, postoje očigledne razlike. Na primer, mali gradovi ovde su mnogo ušuškaniji nego u Rusiji. Iznenađuje me i to što čak i najmanji gradovi imaju velike fudbalske stadione. Ipak, najvažnija stvar je naravno to što su ljudi toliko otvoreni i druželjubivi. Nisam ni sanjala da ljudi mogu biti toliko gostoprimljivi - priča Ruskinja koja živi u Beogradu.

Ona dodaje da svaka država ima neku svoju čar, te ne može da se odluči koja joj je omiljena.

- Vrlo je bitno razumeti da su sve države drugačije i lepe na svoj način. Na primer Rusija ima mnogo razvijeniju sferu onlajn usluga. U Turskoj bih izdvojila autentičnost i ukus nacionalne kuhinje. Vrlo sam zadovoljna što imam mogućnost da živim u raznim državama i izdvojim njihove prednosti i najbolje strane - zaključuje naša sagovornica.

