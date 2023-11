SA ČETVORO DECE, JEDVA IZVUKLA ŽIVU GLAVU I PREBEGLA IZ GAZE: Bez srpskog državljanstva ne bismo preživeli, ali NJEGA NISU PUSTILI

Beograđanka Angelina Elhorm Arafat, nekada Kovačević, koja godinama živi u Gazi, uspela je da se spase i evakuiše sa četvoro dece, međutim, njenom suprugu nije dozvoljena evakuacija. U jutarnjem programu Kurira govorila je o užasu koje je preživela njena ćerka.

- Kada je počeo rat bila je u svom stanu. Posle toga su bili prinuđeni da izađu iz stana, živeli su u strahu i onda su me zvali i rekli da pokušam sve što mogu da prijavim našoj ambasadi da bude odande spašena s decom, pošto oni imaju naše srpsko državljanstvo. Kontaktirala sam našu ambasadu u Kairu i našla ambasadu u Tel avivu. Uzeli su njihova imena, sve podatke koji im trebaju. Oni to predaju izraelskoj vladi, njihovoj vojsci, a ovi kada odobre da ona bude evakuisana ili neko od naših bude evakuisan iz Gaze to šalju egipatskoj vladi na prelazu Rafa - ispričala je Kovačević.

Izašla je ona sa četvoro dece i tamo su je čekali iz naše ambasade u Kairu. Oni su svojim kolima ili autobusom koji su imali vozili do Kaira. Tamo su obezbedili smeštaj, spavanje do aviona kad je imala let za Beograd. I to je sve tako prošlo. Naši ljudi su sa njom od samog početka prelaza u Rafi do aviona, tako da su oni jako puno pomogli i non stop su pitali da li treba nešto.

- Oni i da hoce sad da se vrate za Gazu nemaju uslova za život tamo, nikakvih uslova ne samo za njih nego za sve ljude koje su tamo. Nema nikakvih uslova da nastave život tamo. Fakulteti srušeni, posla nema - ispričala je.

Jedva je čekala da stigne ovde. Sad oseća da je mnogo bolje, i ona i deca i da su na sigurnom. - Bez pomoći ambasade ne bi nikad izašli zato što su oni već objavili da niko ne sme da izađe iz Gaze, prvo zbog dvojnog državljanstva, jer moja ćerka ima dvojno državljanstvo srpsko i palestinsko zato što se udala za Palestinca. Da nema srpsko državljanstvo verujte mi da ne bi izašla, nema šanse. Ni supruga njenog nisu pustili da izađe zato što je Palestinac - rekla je Arafat Kovačević.

