POČELA NAVALA NA NOVOGODIŠNJU DEKORACIJU: Jelke koštaju preko 100.000 dinara! Ovde je detaljni cenovnik! (FOTO)

Novogodišnje jelke ove godine preko oglasa koštaju od 1.000 do 114.000 dinara, ukrasi nekoliko desetina dinara, dok su lampice već od nekoliko stotina dinara. Pred Novu godinu novogodišnji proizvodi neće poskupeti, a cene dekoracije se ne razlikuju primetno u odnosu na minulu godinu, kaže za Kurir Nenad Kovačević, oglasni savetnik za market na oglasniku Sasomange.rs.

- Prodavci su već sredinom novembra počeli s ponudom novogodišnjih proizvoda iako se najveća potražnja očekuje u toku decembra. Kupci i dalje ove proizvode više kupuju u klasičnim prodavnicama, ali se poslednjih godina veliki broj njih odlučuje da ih nabavi preko interneta jer je ponuda velika i ne postoji razlika u ceni, a komfor kupovine iz fotelje kupci sve više cene. Ljudi su već krenuli s nabavkom jelki, ukrasa i rasvete, dok se novogodišnji pokloni, paketići i igračke uglavnom kupuju pred sam kraj decembra - kaže Kovačević.

Prema njegovim rečima, ponuda jelki i novogodišnje dekoracije na oglasniku Sasomange je veoma raznolika.

- Najčešće se kupuju jelke zelene boje, ali vrlo popularne su i bele, sive, plave i zlatne. Većinom su veštačke, ali su u ponudi i prirodne različitih dimenzija, kvaliteta, a samim tim i cene. Najčešće se kupuju, a najviše u ponudi i ima onih dimenzija od 180 do 200 cm. Njihova cena je prilično raznolika i kreće od nekoliko hiljada dinara. Dostupne su mini-jelke od 40 do 60 cm za manje od 1.000 dinara. One srednje veličine (oko jedan metar) nešto su skuplje, pa je potrebno izdvojiti od jedne do pet hiljada dinara - navodi Kovačević:

- Jelke mogu biti visine i nekoliko metara, pa je tako za njih potrebno izdvojiti i najviše novca, u nekim slučajevima čak i preko 100.000 dinara za jelku od četiri metra. Osim novih, dostupne su i korišćene jelke i one se prodaju po znatno povoljnijim cenama. Da bi novogodišnji ugođaj bio potpun, neophodna nam je dekoracija - ukrasi, rasveta, figurice...

Ukrasi se kupuju i u komadu, ali sve češće i u setovima.

- Cena pojedinačnih ukrasa kreće od nekoliko desetina dinara, dok su setovi od, na primer, šest komada dostupni za nešto više od 100 dinara, a setovi od 12 ili 24 za malo više novca. Za girlande, u zavisnosti od dužine i kvaliteta, dovoljno je izdvojiti od 50 dinara pa naviše. Novogodišnja rasveta je takođe neizostavan deo prazničnog ambijenta. Velika je ponuda lampica s cenom od nekoliko stotina dinara. Vrlo zanimljive su LED zavese sa iznosom od 1.400, viseće svetleće dekoracije od 1.500 dinara, blutut sijalice od 2.000, LED sijalice od 2.000, laserski projektori od 3.000, kao i svetleće drvo od 1.500 dinara pa naviše.

Takođe, za dekoraciju se poslednjih godina sve češće koriste novogodišnje figurice kao što su Deda Mraz, irvasi...

- Figure Deda Mraza se kupuju po različitim cenama, od 1.000 dinara pa naviše, jer ih je moguće pronaći u različitim dimenzijama i bojama. Figurice irvasa se pazare po sličnim cenama. Osim toga, vrlo su zanimljivi ukrasi sa efektima padanja snega kao što su, recimo, fenjeri, televizori, kamioni, lokomotive... Za sve njih je potrebno izdvojiti minimum 3.000 dinara. Ipak, Kovačević kaže i da su ukrasi za prozor, novogodišnji jastuci i kalendari jeftiniji, ali su takođe veoma popularni u ovom periodu godine.

Pokloni i paketići za decu "Mercedes" za dečake košta 50.000 dinara Kovačević kaže da su kao pokloni za mališane vrlo popularne, a ujedno i jako povoljne, muzičke igračke s cenom od oko 1.000 dinara. foto: Printscreen Sasomange - Slične cene su i za drvene računaljke, rotirajući avion i papagaja. Više novca je potrebno izdvojiti za kućice za decu i tobogan. Dečake bi sigurno obradovao "mercedes", ali će on roditelje koštati skoro 50.000 dinara. I za kraj, neizostavni deo jesu paketići za decu. Oni se mogu kupiti već gotovi, njihova cena varira u zavisnosti od veličine i sadržaja, a najjeftiniji su čak 1.000 dinara.

- U ponudi su čak i novogodišnje čarape, čija se cena kreće od nekoliko stotina dinara. Za novogodišnje korpe, kutije i kese dovoljno je izdvojiti od 100 dinara pa naviše. Osim klasičnih novogodišnjih proizvoda, u ovom periodu godine igračke su najtraženije. Svi specijalizovani prodavci su maksimalno posvećeni da obezbede najširu moguću ponudu za decu. Cene igračaka su veoma raznovrsne, kao i sama ponuda, a zavisi od vrste i kvaliteta. Prodavci sve češće nude i novogodišnje vaučere u različitim vrednostima, a veoma su dobar poklon kada nismo sigurni čime bismo obradovali osobu kojoj poklanjamo, pa njoj ostavimo izbor - ističe naš sagovornik i dodaje:

Cene novogodišnje dekoracije Dekoracija Cena Jelke 1.000-114.000

Figura Deda Mraza 1.000

Figurice irvasa 1.000

Fenjeri, kamioni, lokomotive sa efektima snega 3.000

Novogodišnje korpe, kutije, kese 100

Setovi ukrasa od 100

Girlande od 50

LED zavese od 1.400

Viseće svetleće dekoracije od 1.500

Blutut sijalice od 2.000

LED sijalice od 2.000

Laserski projektori od 3.000

Svetleće drvo od 1.500 * Iznosi su u dinarima

- Osim novogodišnjih tu su i mnogobrojni drugi pokloni kojima možemo obradovati voljenu osobu u prazničnim danima. Generalno, što se tiče kupovine novogodišnjih proizvoda, iskustvo prethodnih godina je pokazalo da cene pred samu Novu godinu neće biti više, pa je potpuno svejedno da li ćete planiranu kupovinu obaviti sad ili nešto kasnije. Iako bismo verovatno očekivali da je drugačije, cene ovih proizvoda se ne razlikuju primetno u odnosu na prošlu godinu.

